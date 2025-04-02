Ολικό λίφτινγκ στον εξωδικαστικό μηχανισμό για τα «κόκκινα» χρέη

Του Βαγγέλη Δουράκη

Ολικό «λίφτινγκ» στον περιβόητο εξωδικαστικό μηχανισμό διευρύνει την περίμετρο των δικαιούχων και ταυτόχρονα βάζει «φρένο» στις… επίμονες αρνήσεις τραπεζών και servicers να ρυθμίσουν τα χρέη «κόκκινων» δανειοληπτών. Τα σχετικά στοιχεία έδειξαν πως ο χρηματοπιστωτικός τομέας απέφευγε να ρυθμίζει οφειλές αξιοποιώντας το εν λόγω «εργαλείο». Έτσι, ο εξωδικαστικός είχε «μετατραπεί» επί της ουσίας σε εναλλακτικό μηχανισμό ρύθμισης χρεών προς την Εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία.

Είναι ενδεικτικό πως μέχρι πρότινος μόλις το ένα τέταρτο των χρεών που είχαν ρυθμιστεί αφορούσαν οφειλές δανείων, ενώ σχεδόν το 75% είναι φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές. Για αυτό το λόγο το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών προχώρησε σε καίριες παρεμβάσεις που διαφοροποιούν την δυναμική του μηχανισμού.

Τι προβλέπει η ρύθμιση που προωθείται

Έτσι, το «προνόμιο» που είχαν μέχρι τώρα πολύ λίγοι ευάλωτοι οφειλέτες, να ρυθμίζουν δηλαδή τα χρέη τους μέσω Εξωδικαστικού χωρίς να μπορούν να τους «μπλοκάρουν» τη ρύθμιση οι τράπεζες και οι servicers, επεκτείνεται πλέον σε ένα διευρυμένο αριθμό οφειλετών, καθώς διπλασιάζονται τα σχετικά εισοδηματικά όρια.

Μέχρι τώρα μπορούσε να περιληφθεί στην κατηγορία των ευάλωτων ένα νοικοκυριό με εισόδημα από 7.000 έως 21.000 ευρώ. Πλέον, τα όρια αυτά διπλασιάζονται: Από 7.000 σε 14.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, σε 21.000 ευρώ για δύο μέλη, 28.000 ευρώ για τρία μέλη, 35.000 ευρώ για τέσσερα μέλη και 42.000 ευρώ για πέντε μέλη και πάνω.

Επίσης, προσαρμόζονται και τα περιουσιακά όρια, που θα κυμαίνονται από 240.000 ευρώ μέχρι 360.000 ευρώ, ανάλογα με τον αριθμό μελών της οικογένειας.

Με άλλα λόγια, θα επιτρέπεται σε μεγαλύτερο αριθμό οφειλετών να περιληφθούν στην κατηγορία των «ευάλωτων», για την οποία προβλέπεται ότι οι ρυθμίσεις με τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό γίνονται αυτόματα, δηλαδή χωρίς να έχει τη δυνατότητα ο πιστωτής (servicer, τράπεζα) να τις «μπλοκάρει».

Υποχρέωση των servicers να προτείνουν ρύθμιση πριν τον πλειστηριασμό

Προωθούνται ακόμη και άλλες εξαιρετικά ενδιαφέρουσες «βελτιώσεις» για την διευκόλυνση των οφειλετών και συγκεκριμένα:

Προβλέπεται υποχρέωση του πιστωτή να έχει καταθέσει πριν τον πλειστηριασμό έγγραφη πρόταση ρύθμισης στον οφειλέτη. Σε όλες τις περιπτώσεις, ο πιστωτής υποχρεώνεται να υποβάλει πρόταση ρύθμισης στον οφειλέτη πριν προχωρήσει σε πλειστηριασμό με κάθε πρόσφορο μέσο (mail, τηλεφώνημα κ.α.). Αυτό θα γίνεται εφόσον ο οφειλέτης έχει εγγραφεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα προσωποποιημένης πληροφόρησης για να δώσει τουλάχιστον το email και τον αριθμό τηλεφώνου του.

Οι οφειλέτες που δεν μπορούν να οδηγηθούν σε πτώχευση επειδή δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να καλύψουν τα έξοδα της πτωχευτικής διαδικασίας, για τους οποίους σήμερα ορίζεται ότι καταχωρείται το όνομά τους στο μητρώο φερεγγυότητας, θα απαλλάσσονται οριστικά από τα χρέη τους με πράξη απαλλαγής από το δικαστήριο.

Επεκτείνονται οι προθεσμίες ώστε ο ευάλωτος οφειλέτης να μπει στο ενδιάμεσο πρόγραμμα. Σήμερα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση οι ενδιαφερόμενοι έως 60 ημέρες πριν από την κατάσχεση, να «παγώσουν» τον πλειστηριασμό και να λάβουν επιδότηση δανείου. Αντί για 60 ημέρες, η προθεσμία μεταφέρεται τουλάχιστον 20 μέρες πριν τον πλειστηριασμό. Επίσης, επεκτείνεται το ενδιάμεσο πρόγραμμα για τέσσερις μήνες, ενώ λήγει κανονικά τον Μάρτιο.

Επεκτείνεται η δυνατότητα ρύθμισης δανείων με εγγύηση Δημοσίου μέσω της διαδικασίας εξυγίανσης, που αφορά τις επιχειρήσεις.

Προβλέπεται μόνιμος μηχανισμός αποζημίωσης από εγγυητικό κεφάλαιο Ζωής, ώστε να υπάρξουν ευνοϊκότερες ρυθμίσεις για τους ασφαλισμένους της Ασπίς Πρόνοια. Μέχρι τώρα υπήρχαν νομοθετικές διατάξεις για καταβολή 45 εκατ. ευρώ στους ζημιωθέντες. Αντί για συνεχείς ρυθμίσεις, δημιουργείται μόνιμος μηχανισμός αποζημίωσης, με τον όρο ότι κάθε φορά οι αποζημιώσεις δεν θα υπερβαίνουν το 25% των διαθεσίμων του εγγυητικού κεφαλαίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.