ΔΕΗ myHome EnterTwo: Το πρώτο σταθερό διζωνικό τιμολόγιο ρεύματος 24μηνης διάρκειας

Νέο σταθερό οικιακό τιμολόγιο ρεύματος 24μηνης διάρκειας με διζωνική τιμολόγηση, το ΔΕΗ myHome EnterTwo, ανακοίνωσε σήμερα η ΔΕΗ.

Η χρέωση είναι: 0,095Euro/kWh για τις ώρες μειωμένης χρέωσης και 0,145Euro/kWh για τις ώρες κανονικής χρέωσης, με πάγιο 8Euro/μήνα. «Το πρόγραμμα επιτρέπει στους πελάτες να προγραμματίζουν την κατανάλωσή τους στις ώρες χαμηλής χρέωσης, εξασφαλίζοντας σημαντική εξοικονόμηση στον λογαριασμό τους για 24 μήνες», τονίζει η επιχείρηση.

Επίσης, στο πλαίσιο προωθητικής ενέργειας του ΔΕΗ myHome EnterTwo, η ΔΕΗ προσφέρει συνολικά 100Euro επιστροφή στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος.

Συγκεκριμένα οι νέοι πελάτες επωφελούνται με έκπτωση 50Euro στον λογαριασμό τους, και επιπλέον 50Euro στον 6ο μήνα εφόσον διατηρούν ενεργό λογαριασμό στο myΔΕΗ, ενώ θα έχουν δωρεάν, για 3 μήνες, την πρόσθετη υπηρεσία GreenPass, που εγγυάται πως όση ποσότητα ενέργειας καταναλώνεται, τόση παράγεται και δεσμεύεται για τον πελάτη από Ανανεώσιμες Πηγές.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποκτήσουν το ΔΕΗ myHome EnterTwo μέσα από το myΔΕΗ, μέσω e-contract, σε οποιοδήποτε κατάστημα ΔΕΗ ή να καλέσουν δωρεάν στο 800 900 1000.

«Η ΔΕΗ εστιάζει στη συνεχή βελτίωση της εμπειρίας των πελατών της, προσφέροντας λύσεις για πιο εύκολη και άμεσηπρόσβαση στις υπηρεσίες της. Με νέες ψηφιακές δυνατότητες και σύγχρονα εργαλεία εξυπηρέτησης, οι καταναλωτές διαχειρίζονται γρήγορα και εύκολα τον λογαριασμό και τις παροχές τους, επωφελούμενοι από προγράμματα που ανταποκρίνονται στις πραγματικές τους ανάγκες», καταλήγει η επιχείρηση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

