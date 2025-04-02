ΤτΕ: Υποχώρησαν τα επιτόκια σε δάνεια και καταθέσεις τον Φεβρουάριο - Στο 4,79% το επιτοκιακό περιθώριο

Το Φεβρουάριο του 2025, τα μέσα σταθμισμένα επιτόκια των νέων καταθέσεων και δανείων μειώθηκαν στο 0,41% και στο 5,05%, αντίστοιχα, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος.

Το περιθώριο επιτοκίου μεταξύ των νέων καταθέσεων και δανείων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στις 4,64 εκατοστιαίες μονάδες.

Τον ίδιο μήνα, τα μέσα σταθμισμένα επιτόκια του συνόλου των υφιστάμενων καταθέσεων και δανείων μειώθηκαν στο 0,46% και στο 5,25%, αντίστοιχα.

Το περιθώριο επιτοκίου μεταξύ των υφιστάμενων καταθέσεων και δανείων μειώθηκε στις 4,79 εκατοστιαίες μονάδες.

Επιτόκια νέων καταθέσεων και δανείων σε ευρώ

Νέες Καταθέσεις

Το Φεβρουάριο του 2025, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων μειώθηκε κατά 4 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 0,41% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων μίας ημέρας από νοικοκυριά παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,03%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο από επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 3 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 0,13%.

Το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος από νοικοκυριά μειώθηκε κατά 14 μονάδες βάσης στο 1,50%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των καταθέσεων από επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 16 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 2,16%.

Νέα Δάνεια

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 5 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 5,05%.

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) μειώθηκε κατά 6 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 14,82%.

Το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο μειώθηκε κατά 13 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 11,64%, ενώ το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο μειώθηκε κατά 34 μονάδες βάσης στο 3,56%.

Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια μειώθηκε κατά 16 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 5,29%.

Το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων μειώθηκε κατά 7 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 7,13%. Το μέσο επιτόκιο των νέων επιχειρηματικών δανείων με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 4,57% από 4,54% τον προηγούμενο μήνα. Το μέσο επιτόκιο των δανείων τακτής λήξης με κυμαινόμενο επιτόκιο προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) μειώθηκε κατά 21 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,71%.

