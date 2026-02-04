Χατζηδάκης: Εγγύηση για τις επόμενες γενιές η συνταγματική ρήτρα δημοσιονομικής σταθερότητας

«Η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για ρήτρα δημοσιονομικής σταθερότητας στο Σύνταγμα είναι μια εγγύηση για τις επόμενες γενιές ότι θα κάνουμε μια σοβαρή πολιτική. Και όχι μια πολιτική, που θα ξεχνάει το συμφέρον των παιδιών μας απλά και μόνο για να γίνουμε εμείς ευχάριστοι προσωρινά. Είναι μια επιλογή εθνικής ευθύνης», επεσήμανε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, κατά την ομιλία του χθες στην Πρωτοχρονιάτικη εκδήλωση του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου.

Ο κ. Χατζηδάκης σημείωσε ότι στο Γερμανικό Σύνταγμα υπάρχει ήδη μια τέτοια πρόβλεψη. «Διερωτώμαι, λοιπόν, πώς μια πρόβλεψη που υπάρχει στο Σύνταγμα της ισχυρότερης οικονομικά χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα μπορούσε να απορριφθεί από το ελληνικό πολιτικό σύστημα. Η δημοσιονομική σταθερότητα είναι το θεμέλιο για να προχωρήσει κανείς μπροστά, να προσελκύσει επενδύσεις, να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και επιπλέον ανάπτυξη. Διαφορετικά, θα φτάσουμε εκεί που ήμασταν την περασμένη δεκαετία», πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στις μεταρρυθμίσεις, υπενθύμισε ότι πρόσφατα παρουσιάστηκε ο προγραμματισμός της κυβέρνησης για το 2026, που περιλαμβάνει 10 βασικές νομοθετικές πρωτοβουλίες και 30 μεγάλα έργα και μεταρρυθμίσεις. «Μας είπαν πολλοί ότι το 2026 είναι προεκλογική χρονιά, την άνοιξη του 2027 θα γίνουν εκλογές. Είναι ώρα να βγείτε και να δεσμευτείτε για μεταρρυθμίσεις; Ναι, είναι ώρα για τρεις λόγους.

Πρώτον, διότι εμείς θεωρούμε ότι το πολιτικό συμφέρον της κυβέρνησης, αλλά και το οικονομικό και εθνικό συμφέρον της Ελλάδας απαιτεί συνέχιση των μεταρρυθμίσεων. Πρέπει να συνεχίσουμε, λοιπόν, μπροστά με αποφασιστικότητα. Δεύτερον, οι πολίτες έχουν την απαίτηση να ξέρουν τι θέλει να κάνει η κυβέρνηση και η κυβέρνηση, αντίστοιχα, να είναι υπόλογη για αυτά τα οποία δεσμεύτηκε ότι θα κάνει. Και τρίτον, η κυβέρνηση βάζει τον πήχη ψηλά, συνολικά και για τους υπουργούς έτσι ώστε να προχωρήσουμε μπροστά όχι με παχιά λόγια, αλλά συγκεκριμένο και μετρήσιμο έργο».

Στο πλαίσιο αυτό, ο προγραμματισμός της κυβέρνησης για το 2026 περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

Περαιτέρω μειώσεις φόρων που θα ανακοινωθούν από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ. «Οι μειώσεις αυτές θα αξιοποιούν τον επιπλέον δημοσιονομικό χώρο που δημιουργείται από την ανάπτυξη και την πάταξη της φοροδιαφυγής. Και δεν θα υπερβαίνουν της αντοχές της οικονομίας», ανέφερε ο κ. Χατζηδάκης.

Μείωση του διοικητικού βάρους για τις επιχειρήσεις με απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας και αδειοδότησης.

Επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης σε συνέχεια των βημάτων που έγιναν με το νέο Δικαστικό Χάρτη.

Θέσπιση των ειδικών χωροταξικών σχεδίων για τον τουρισμό, τις ΑΠΕ και τη βιομηχανία.

Υλοποίηση του μεγαλύτερου Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), που είχε η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, ύψους 16 δισ. Ευρώ.

Εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας στο σύνολο του ιδιωτικού τομέα και το δημόσιο, καθώς και ενίσχυση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.

Μετασχηματισμό του Enterprise Greece και του Export Credit Greece.

Αναφερόμενος στις ευρωπαϊκές εξελίξεις, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης επεσήμανε ότι τόσο ο Κυριάκος Μητσοτάκης όσο και ο Καγκελάριος Μέρτς πιστεύουν σε μια πιο αποτελεσματική Ευρώπη. «Μια Ευρώπη που - γιατί όχι - πρέπει να προχωρήσει σε περισσότερες ταχύτητες εάν υπάρχουν σταθερά κάποιοι βραδυπορούντες. Κάποιοι που δεν μπορούν, ή κυρίως δεν θέλουν, να ακολουθήσουν τους υπόλοιπους. Η Ελλάδα πια δεν είναι η Ελλάδα της κρίσης. Είναι διαφορετική σε σχέση με την περασμένη δεκαετία και θέλει και μπορεί να είναι στην πρώτη ταχύτητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως το έχει πετύχει με το Σένγκεν και με το ευρώ».

«Άρα η Ελλάδα είναι μια χώρα να επενδύει κανείς. Και αυτό, δεν το λέω εγώ, το λένε οι ίδιοι επενδυτές, διότι από το 2019 ίσα με σήμερα έχουμε αύξηση των επενδύσεων στη χώρα κατά 100%. Επομένως, δεν χρειάζονται τα δικά μου λόγια για να πειστούν οι επενδυτές. Υπάρχουν άλλοι επενδυτές που έχουν επενδύσει και μιλάνε για λογαριασμό της ελληνικής κυβέρνησης και της ελληνικής οικονομίας», τόνισε ο κ. Χατζηδάκης. Παρέθεσε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας μεταξύ άλλων:

Στη βιομηχανία που αναπτύσσεται και δημιούργησε τα τελευταία έξι χρόνια 60 χιλιάδες επιπλέον θέσεις εργασίας.

Στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. «Για πρώτη φορά από το 2024 και μετά είμαστε εξαγωγείς ενέργειας».

Στα δίκτυα και τις υποδομές που θα συνεχίσουν να χτίζονται.

Στην αμυντική βιομηχανία.

Στην καινοτομία. «Έχουμε το πιο φιλικό στις καινοτόμες επιχειρήσεις φορολογικό πλαίσιο σ' ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση».

«Είμαστε αποφασισμένοι», κατέληξε ο κ. Χατζηδάκης, «να προχωρήσουμε διότι αυτό είναι το εθνικό μας καθήκον. Κλείνοντας τα αυτιά μας σταθερά στις ειρήνες του λαϊκισμού, επιμένοντας σε έναν δρόμο σοβαρότητας και ευθύνης και έχοντας διασφαλίσει μία βασική προϋπόθεση που είναι η πολιτική σταθερότητα.

Αυτό αποδείχθηκε ήδη δύο φορές, το 2019 και το 2023, που οι Έλληνες ψήφισαν το κόμμα που έδωσε τις λιγότερες υποσχέσεις. Επομένως, αυτό είναι μήνυμα και για τα υπόλοιπα κόμματα. Ότι οι Έλληνες πολίτες έχουν διδαχθεί από τα λάθη του παρελθόντος και ότι αναζητούν από όλους μας, μέσα από τις διαφωνίες φυσικά που μπορεί να προκύπτουν και μέσα από διαφορετικές πολιτικές ατζέντες, επιλογές ευθύνης, σοβαρότητας και προοπτικής».

