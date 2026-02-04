«Κλείδωσαν» οι αυξήσεις των ασφαλιστικών εισφορών

Του Βαγγέλη Δουράκη

Οριστικό: «Κλείδωσε» η αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών για το 2026. Η προθεσμία για να επιλέξουν την ασφαλιστική τους κατηγορία και κατ’ επέκταση να διαμορφώσουν τη σύνταξη που θα λάβουν στο μέλλον, έληγε στο τέλος Ιανουαρίου. Αυτό που απέμενε ήταν να μάθουν τα ακριβή ποσά που θα πληρώσουν ανάλογα με την επιλογή που έκαναν.



Έτσι, με την εγκύκλιο 6/2026 καθορίζεται το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών μη μισθωτών για τη φετινή χρονιά για όλους τους κλάδους ασφάλισης και ορίζεται πως αυτές προσαυξάνονται με διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κατά το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου δείκτη τιμών καταναλωτή του έτους 2025.

Που διαμορφώνονται οι ασφαλιστικές εισφορές μετά τις αυξήσεις

Αυτό πρακτικά σημαίνει πως τα ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών για την καταβολή της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς κύριας σύνταξης και υγειονομικής περίθαλψης (παροχές σε είδος και σε χρήμα) για τους αυτοτελώς απασχολούμενους και τους ελέυθερους επαγγελματίες ασφαλισμένους του e-EΦΚΑ, καθώς και για τους ασφαλισμένους του πρώην ΟΓΑ, προσαυξάνονται κατά 2,5%.

Αναλυτικά πως διαμορφώνονται οι εισφορές για το 2026 σε σχέση με το 2025:

Ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι:

1η κατηγορία: 244,65 → 250,77 ευρώ

2η κατηγορία: 293,59 → 300,93 ευρώ

3η κατηγορία: 351,84 → 360,63 ευρώ

4η κατηγορία: 422,90 → 433,47 ευρώ

5η κατηγορία: 506,78 → 519,45 ευρώ

6η κατηγορία: 659,39 → 675,87 ευρώ

Αγρότες (ΟΓΑ):

1η κατηγορία: 145,63 → 149,27 ευρώ

2η κατηγορία: 174,74 → 179,11 ευρώ

3η κατηγορία: 209,69 → 214,94 ευρώ

4η κατηγορία: 251,63 → 257,93 ευρώ

5η κατηγορία: 302,90 → 310,48 ευρώ

6η κατηγορία: 394,94 → 404,81 ευρώ.

Επικουρική ασφάλιση:

1η κατηγορία: 45,43 → 46,57 ευρώ

2η κατηγορία: 54,76 → 56,13 ευρώ

3η κατηγορία: 65,25 → 66,88 ευρώ

Κλάδος Εφάπαξ Παροχών:

1η κατηγορία: 30,29 → 31,05 ευρώ

2η κατηγορία: 36,12 → 37,02 ευρώ

3η κατηγορία: 43,10 → 44,18 ευρώ

Τι σύνταξη παίρνουν όσοι επιλέγουν χαμηλές ασφαλιστικές κλίμακες

Πάντως, η επιλογή φθηνής ασφαλιστικής κατηγορίας οδηγεί σε χαμηλά ποσά σύνταξης, που μόλις και μετά βίας αγγίζει τα 890 ευρώ (μεικτά) σε σημερινές τιμές, ακόμη και με 40 έτη ασφάλισης. Μάλιστα, όπως τονίζουν γνώστες του κλάδου της ασφάλισης, όσο πιο πολλά χρόνια μένει κάποιος επαγγελματίας στο χαμηλό ασφάλιστρο τόσο πιο δύσκολο είναι να ενισχύσει στο μέλλον τη σύνταξή του.

Ακόμη και στην περίπτωση που αποφασίσει κάποιος ασφαλισμένος να πληρώσει υψηλότερη εισφορά λίγο πριν συνταξιοδοτηθεί, η «ζημιά» δεν αποκαθίσταται, ενώ η διαφορά που προκύπτει στη σύνταξη είναι μικρή.

Είναι ενδεικτικό πως ένας ασφαλισμένος μη μισθωτός που επιλέγει την 1η ασφαλιστική κατηγορία είναι στο ίδιο επίπεδο με έναν ασφαλισμένο μισθωτό που λαμβάνει μεικτές αποδοχές 903 ευρώ τον μήνα, ενώ ένας μη μισθωτός που ασφαλίζεται στην 6η ασφαλιστική κατηγορία αντιστοιχεί με έναν μισθωτό με μηνιαίες μεικτές αποδοχές 2.912,5 ευρώ.

Ο πρώτος ασφαλισμένος, με 40ετία, θα λάβει σύνταξη της τάξης των 890 ευρώ (μεικτά), ενώ εκείνος που ασφαλίζεται στην 6η και ακριβότερη κατηγορία θα λάβει 1.895 ευρώ (με συμπληρωμένα 40 έτη ασφάλισης).

Παραδοσιακά 8 στους 10 μη μισθωτούς επιλέγουν το φθηνότερο ασφάλιστρο και μόλις 2 στους 10 διαλέγουν να ασφαλιστούν στις υψηλότερες κατηγορίες, με ότι αυτό συνεπάγεται για τις μελλοντικές συνταξιοδοτικές τους παροχές.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.