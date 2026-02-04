ΕΕΤ: Άλμα 46,3% στις εκταμιεύσεις στεγαστικών δανείων το 2025

Δυναμική επανεκκίνηση της στεγαστικής πίστης, διαρκής και επιταχυνόμενη στήριξη των επιχειρήσεων και σημαντική άνοδος της καταναλωτικής πίστης συνθέτουν την εικόνα των εκταμιεύσεων νέων δανείων το 2025.

Όπως προκύπτει από στοιχεία της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών:

Αλματώδη αύξηση 46,3% σε ετήσια βάση σημείωσαν οι εκταμιεύσεις νέων στεγαστικών δανείων, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός νέου ανοδικού κύκλου μετά από δεκαπέντε χρόνια συρρίκνωσης. Στη διάρκεια του περασμένου έτους, 45.000 νοικοκυριά έλαβαν νέο στεγαστικό δάνειο με τις συνολικές εκταμιεύσεις να διαμορφώνονται σε 2,649 δισ. ευρώ. Μέσω του προγράμματος «ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ ΙΙ» εκταμιεύθηκαν 7.657 νέα στεγαστικά δάνεια, συνολικού ύψους 831 εκατ. ευρώ. Το 2024 είχαν εκταμιευθεί 26.832 στεγαστικά δάνεια συνολικού ύψους 1,810 δισ. ευρώ.

Ιδιαίτερα ανοδικά, κινήθηκαν και οι χρηματοδοτήσεις προς μικρές επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών έως 2,5 εκατ. ευρώ και ύψος δανείου έως 1 εκατ. ευρώ. Τα στοιχεία δείχνουν αύξηση 10,5% στις πραγματικές εκταμιεύσεις σε ετήσια βάση, φτάνοντας το 2025 στα 2,509 δισ. ευρώ τα οποία χορηγήθηκαν σε 38.912 μικρές επιχειρήσεις. Το 2024, οι πραγματικές εκταμιεύσεις είχαν διαμορφωθεί σε 2,270 δισ. ευρώ και αντιστοιχούσαν σε 36.392 δάνεια σε μικρές επιχειρήσεις.

Διψήφιο ποσοστό αύξησης, 15,1% κατέγραψε και η καταναλωτική πίστη το 2025 με τις συνολικές εκταμιεύσεις να ανέρχονται σε 1,584 δισ. ευρώ. Στη διάρκεια του περασμένου έτους εκταμιεύθηκαν 432.474 νέα καταναλωτικά δάνεια. Αντίστοιχα το 2024, είχαν εκταμιευθεί 412.604 καταναλωτικά δάνεια, συνολικού ύψους 1,376 δισ. ευρώ.



