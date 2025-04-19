Με αφορμή την περαιτέρω αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από τον οίκο S&P, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Ενώ ορισμένοι επιμένουν να αμφισβητούν κάθε πρόοδο πού έχει επιτευχθεί τα τελευταία 6 χρόνια, ο ένας επενδυτικός οίκος μετά τον άλλο προχωρούν σε αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας.

Η S&P, που απένειμε πέρυσι την επενδυτική βαθμίδα στην ελληνική οικονομία, σήμερα προχώρησε σε περαιτέρω αναβάθμιση.

Για εμένα προσωπικά είναι ιδιαίτερα σημαντική η υπογράμμιση από τη S&P της δημοσιονομικής σύνεσης που χαρακτηρίζει την πολιτική της κυβέρνησης, καθώς και η αναγνώριση της συστηματικής προσπάθειας για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής που έγινε τα τελευταία χρόνια», επισημαίνει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και προσθέτει:

«Η περαιτέρω αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας εντός της επενδυτικής βαθμίδας από τη S&P, ιδιαίτερα σε περίοδο διεθνούς αναταραχής και αβεβαιότητας, αποτελεί μια ακόμη απόδειξη της εμπιστοσύνης της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης. Είναι μια επιτυχία όχι μόνο της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά ολοκλήρου του ελληνικού λαού», καταλήγει ο Κ. Χατζηδάκης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

