WSJ: Ο Τραμπ αστειεύτηκε ότι θα «μηνύσει» τον εκλεκτό του για τη Fed αν δεν μειώσει τα επιτόκια

O πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αστειεύτηκε το βράδυ του Σαββάτου ότι θα έκανε μήνυση στον Κέβιν Γουόρς, τον εκλεκτό του για την ηγεσία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed), αν δεν προχωρήσει σε μείωση των επιτοκίων.

Η δήλωση έγινε στο πλαίσιο ομιλίας στο ετήσιο, κλειστό δείπνο του Alfalfa Club στην Ουάσινγκτον, παρουσία επιχειρηματικών και πολιτικών παραγόντων. Σύμφωνα με παριστάμενους, ο Τραμπ είπε ότι επέλεξε τον Γουόρς επειδή «έμοιαζε λες και είχε βγει κατευθείαν από το κάστινγκ».

Αργότερα, μιλώντας σε δημοσιογράφους μέσα στο Air Force One, ο Τραμπ είπε ότι ήταν αστείο αυτό που είπε, διευκρινίζοντας ότι δεν απέσπασε καμία δέσμευση από τον Γουόρς σε σχέση με τα επιτόκια. «Θα μπορούσα, αν ήθελα, αλλά δεν το έκανα», είπε.

Ο Γουόρς, εφόσον ο διορισμός του εγκριθεί από τη Γερουσία, θα λειτουργεί ανεξάρτητα από τον Λευκό Οίκο και τις επιθυμίες του προέδρου.

Η υποψηφιότητά του ανακοινώθηκε την Παρασκευή και έβαλε τέλος σε πολύμηνες εσωτερικές διαβουλεύσεις, ενώ ο Τραμπ έχει εντείνει τις επιθέσεις του κατά του νυν προέδρου της Fed, Τζερόμ Πάουελ, επειδή δεν μείωσε τα επιτόκια όσο επιθυμούσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Η θητεία του Πάουελ λήγει στα μέσα Μαΐου.

Στην ίδια ομιλία, ο Τραμπ φέρεται επίσης να αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο νέου βομβαρδισμού του Ιράν, σε μια περίοδο που οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει σημαντικές στρατιωτικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή. «Μιλάνε μαζί μας, πολλά μπορούν να συμβούν» δήλωσε αργότερα.

Στο δείπνο παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο πρώην πρόεδρος Τζορτζ Μπους, ο πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου Τζον Ρόμπερτς, ο γερουσιαστής Μιτς Μακόνελ, καθώς και οι Κέβιν Γουόρς και Τζερόμ Πάουελ. Ο Τραμπ είπε ακόμη ότι δεν μπορούσε να πιάσει στο στόμα του τον Ρόμπερτς, γιατί «έπρεπε να τον καλοπιάσει».

Ο πρόεδρος επέκρινε επίσης τον πρώην γερουσιαστή Μιτ Ρόμνεϊ, αποκαλώντας τον «αριστερό», προκαλώντας χειροκροτήματα υπέρ του Ρόμνεϊ από το ακροατήριο.

Η Fed μείωσε τα επιτόκια τρεις φορές πέρυσι, αλλά την περασμένη εβδομάδα τα διατήρησε στο εύρος 3,5%–3,75%. Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα ζητήσει περαιτέρω μειώσεις, δηλώνοντας ότι τα επιτόκια θα έπρεπε να βρίσκονται ακόμη και στο 1% ή χαμηλότερα, ενώ χαρακτήρισε πρόσφατα τον Πάουελ «επικίνδυνο για τη χώρα».

