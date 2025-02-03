Με εκπλήξεις* και δώρα* για τους διαδικτυακούς παίκτες γιορτάζει το opaponline.gr την ανάδειξη του μεγαλύτερου νικητή ΤΖΟΚΕΡ στην ιστορία του παιχνιδιού, ο οποίος κέρδισε το ποσό των 19.890.009,46 ευρώ, στην κλήρωση της Πέμπτης, 30 Ιανουαρίου.

Ο υπερτυχερός είχε καταθέσει το δελτίο που τον έκανε πολυεκατομμυριούχο διαδικτυακά, μέσω του opaponline.gr, με μόλις μερικά κλικ. Επιλέγοντας αριθμούς δικής του έμπνευσης, βρήκε τον…μαγικό συνδυασμό των 5+1 αριθμών που έβγαλε η κληρωτίδα και έσπασε όλα τα ρεκόρ. Με τα 19,8 εκατομμύρια ευρώ που κέρδισε, έγινε ο μεγαλύτερος νικητής στα χρονικά του παιχνιδιού και παράλληλα ο πρώτος νικητής του 2025 και ο πρώτος μεγάλος νικητής που αναδεικνύεται μέσω διαδικτύου.

Για να γιορτάσει το ιστορικό αυτό γεγονός, το opaponline.gr επιφυλάσσει αυτήν την εβδομάδα εκπλήξεις* και δώρα* για τους online παίκτες όλων των αγαπημένων αριθμοπαιχνιδιών του ΟΠΑΠ (ΚΙΝΟ, ΤΖΟΚΕΡ, ΛΟΤΤΟ, ΠΡΟΤΟ, SUPER 3).

Για τις προσφορές, που θα ανανεώνονται μέσα στην εβδομάδα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, ενώ όσοι ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερα, μπορούν να βρουν σχετικές πληροφορίες με ένα κλικ εδώ.

Δωρεάν παιχνίδια στο opaponline.gr με έπαθλα* για όλους

Παράλληλα, στο opaponline.gr και στο Opaponline App μπορεί κανείς να βρει και διασκεδαστικά δωρεάν παιχνίδια και να διεκδικήσει τα πιο συναρπαστικά δώρα*.

Τόσο στον ιστότοπο όσο και στην εφαρμογή, υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία από δωρεάν παιχνίδια γνώσεων, συνδυασμών, μνήμης ή ταχύτητας για ακόμα περισσότερη διασκέδαση. Μεταξύ αυτών, υπάρχει διαθέσιμος και ένας τροχός δώρων, τον οποίο μπορούν να γυρίζουν δωρεάν οι χρήστες του opaponline.gr για να διεκδικούν έπαθλα*.

