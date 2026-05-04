Με άνοδο έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να ανακάμπτει μετά από τρεις πτωτικές συνεδριάσεις, κινούμενη κόντρα στο αρνητικό κλίμα των διεθνών αγορών που δημιουργεί η ένταση στα Στενά του Ορμούζ που οδηγεί σε άλμα τις τιμές των πετρελαίου.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.205,04 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,75%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.223,61 μονάδες (+1,60%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 200,57 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 27.987.999 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε σε ποσοστό 0,75%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης σε ποσοστό 0,94%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Allwyn (+5,70%), των ΕΛΠΕ (+2,69%), του ΟΛΠ (+2,52%), της Metlen (+2,34%) και της Motor Oil (+1,84%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Eurobank (-2,04%), της Jumbo (-1,89%), της ΕΥΔΑΠ (-1,36%) και της Aegean Airlines (-1,35%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 5.350.493 και 5.051.910 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η ΔΕΗ με 29,62 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 26,28 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 71 μετοχές, 47 πτωτικά και 7 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Λανακάμ(κ) (+11,28%) και ΕΛΒΕ (+9,35%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Τρία 'Αλφα(κ) (-16,08%) και Ξυλεμπορία(π) (-11,52%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR:10,8800 +0,18%

ALLWYN:12,7900 +5,70%

ΚΥΠΡΟΥ:9,2200 +0,22%

METLEN:35,8200 +2,34%

OPTIMA:8,9000 +0,45%

ΤΙΤΑΝ: 46,0000 +0,57%

ALPHA BANK: 3,4400 +1,18%

AEGEAN AIRLINES: 11,0000 -1,35%

VIOHALCO: 15,4200 +4,90%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 41,0800 +0,54%

ΔΑΑ:9,7700 +0,62%

ΔΕΗ: 18,1800 +0,94%

COCA COLA HBC:50,1000 +1,11%

ΕΛΠΕ: 10,1000 +2,69%

ELVALHALCOR: 4,0400 +1,51%

ΕΘΝΙΚΗ: 13,5000 +0,56%

ΕΥΔΑΠ: 10,1400 -1,36%

EUROBANK: 3,6050 -2,04%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,0750 +0,41%

MOTOR OIL: 38,7000 +1,84%

JUMBO: 22,8000 -1,89%

ΟΛΠ:38,7000 +2,52%

ΟΤΕ: 18,2700 +0,55%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 8,0200 +0,88%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ:14,2200 -0,56%

Αναστολή διαπραγμάτευσης για Προοδευτική και Mediterra

Κατόπιν σχετικού αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αναστέλλεται προσωρινά, από σήμερα, Δευτέρα 4 Μαΐου 2026, η διαπραγμάτευση των μετοχών της εταιρείας ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ, για μέγιστο χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών, καθώς δεν δημοσίευσε εντός της προβλεπόμενης από τον Ν. 3556/2007 προθεσμίας την ετήσια οικονομική έκθεση για τη χρήση που έληξε στις 31.12.2025.

Επίσης το Χρηματιστήριο Αθηνών αποφάσισε την αναστολή διαπραγμάτευσης της εταιρείας MEDITERRA Α.Ε., για την προστασία των επενδυτών και την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, σε συνέχεια της δημοσίευσης των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για την περίοδο που έληξε στις 31.12.2025, για τις οποίες ο ορκωτός ελεγκτής της διατυπώνει «Γνώμη με Επιφύλαξη» στην έκθεση του ελεγκτή, έως ότου η εταιρεία προβεί σε αναδιατύπωση και αναδημοσίευση των χρηματοοικονομικών της καταστάσεων για την περίοδο από 01.01.2025 έως 31.12.2025, σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, όπως πιστοποιούνται από την έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.