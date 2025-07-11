Kλείσιμο- Χρηματιστήριο: Πτώση κατά 0,44%, στα 200,4 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Ήπια πτωτικά κινήθηκαν οι τιμές των μετοχών στη χρηματιστηριακή αγορά, εν μέσω υποχώρησης και των ευρωπαϊκών αγορών στον απόηχο των απειλών του προέδρου Τραμπ για υψηλούς δασμούς σε μεγάλους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ.

Η αγορά διόρθωσε μετά από οκτώ συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης είχε καταγράψει συνολικά κέρδη 5,39%.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.960,17 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,44%.

Σε εβδομαδιαία βάση, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε άνοδο 2,19%, από τις αρχές Ιουλίου ενισχύεται 4,93% και από τις αρχές του 2025 σημειώνει κέρδη σε ποσοστό 33,37%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 200,42 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 39.260.146 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,45%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,24%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Σαράντης (+3,53%), της Aktor (+2,11%), της ΕΥΔΑΠ (+1,20%) και των ΕΛΠΕ (+0,85%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Optima Bank (-3,23%), Viohalco (-1,835), Elvalhalcor (-1,67%), του ΟΤΕ (-1,485) και της Μυτιληναίος (-1,42%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 14.071.169 και 7.537.390 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Alpha Bank με 45,03 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 34,99 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 47 μετοχές, 54 πτωτικά και 24 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Κυριακούλης (+9,96%) και Κέκροψ (+8,23%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Εβροφάρμα (-4,26%) και Πετρόπουλος (-4,01%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR: 5,8200 +2,11%

OPTIMA: 7,5000 -3,23%

ΚΥΠΡΟΥ: 6,5400 -1,80%

ΤΙΤΑΝ: 38,2000 -0,26%

ALPHA BANK: 3,2400 -0,28%

AEGEAN AIRLINES: 12,8800 +0,63%

VIOHALCO: 6,4500 -1,83%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 21,0000 +0,38%

ΔΑΑ: 9,7750 +0,05%

ΔΕΗ: 14,5800 -0,75%

COCA COLA HBC: 45,6600+0,40%

ΕΛΠΕ: 7,7000 +0,85%

ELVALHALCOR: 2,6500 -1,67%

ΕΘΝΙΚΗ: 11,9450 -1,28%

ΕΥΔΑΠ: 5,8800 +1,20%

EUROBANK: 3,1500 -0,25%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,6000 +0,61%

MOTOR OIL: 24,8400 -0,24%

JUMBO: 29,3200 +0,41%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 45,9000 -1,42%

ΟΛΠ: 48,2500 αμετάβλητη

ΟΠΑΠ: 19,6900 +0,10%

ΟΤΕ: 15,2900 -1,48%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6,5400 -0,03%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 13,4800 +3,53%

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

