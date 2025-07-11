Οι Βρυξέλλες πρόκειται να προτείνουν την επιβολή εισφοράς σε μεγάλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη, στο πλαίσιο της προσπάθειας δημιουργίας νέων ανεξάρτητων πηγών χρηματοδότησης για τον κοινό προϋπολογισμό της ΕΕ, ύψους άνω του 1 τρισεκατομμυρίου ευρώ.

Ο αποκαλούμενος «εταιρικός πόρος για την Ευρώπη», όπως περιγράφεται σε προσχέδιο πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που είδαν οι Financial Times, αναμένεται να παρουσιαστεί την επόμενη εβδομάδα, ωστόσο απαιτεί ομόφωνη στήριξη από τα κράτη-μέλη για να τεθεί σε ισχύ.

Ο ετήσιος φόρος θα αφορά όλες τις επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών άνω των 50 εκατομμυρίων ευρώ, μετά την αφαίρεση επιδοτήσεων και φόρων, δηλαδή τον «καθαρό κύκλο εργασιών» όπως τον ορίζει η ΕΕ.

Όλες οι μεγάλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη θα υπόκεινται στην εισφορά, ανεξαρτήτως έδρας, σύμφωνα με το προσχέδιο, ενώ ένα σύστημα «κλιμάκωσης» θα απαιτεί υψηλότερες εισφορές από τις ομάδες με τα μεγαλύτερα καθαρά έσοδα.

Άλλα μέτρα αύξησης εσόδων που θα παρουσιαστούν την επόμενη εβδομάδα περιλαμβάνουν την πρόβλεψη να λαμβάνει η ΕΕ ποσοστό από τους αυξημένους ειδικούς φόρους κατανάλωσης στον καπνό, την επιβολή τέλους για μη ανακυκλωμένα ηλεκτρονικά απόβλητα, καθώς και τέλος διαχείρισης για δέματα ηλεκτρονικού εμπορίου μεγάλων αποστάσεων, ένα μέτρο που θα πλήξει κυρίως τις εισαγωγές από την Κίνα.

Η Επιτροπή προτείνει τακτικά νέους πανευρωπαϊκούς φόρους όταν καταρτίζει τον επταετή προϋπολογισμό της ΕΕ, ωστόσο τέτοια μέτρα, όπως ο φόρος επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, συχνά δεν εξασφαλίζουν τη στήριξη των κρατών-μελών.

Οι Βρυξέλλες υποστηρίζουν ότι η πρωτοφανής φύση των νέων απαιτήσεων για τις ευρωπαϊκές δαπάνες -από τον τομέα της άμυνας έως την αύξηση των τόκων χρέους- απαιτούν μια πιο ριζοσπαστική προσέγγιση.

Ωστόσο, οι φιλοδοξίες για μεγαλύτερο προϋπολογισμό συναντούν διαχρονικά αντιστάσεις από τις χώρες που συνεισφέρουν περισσότερα απ’ όσα λαμβάνουν από τον κοινοτικό προϋπολογισμό, όπως η Γερμανία, η Ολλανδία, η Αυστρία, η Φινλανδία, η Σουηδία και η Δανία.

Τα σχέδια για την εισφορά αναμένεται να προκαλέσουν την οργή του ευρωπαϊκού επιχειρηματικού κόσμου, σε μια περίοδο κατά την οποία οι εταιρείες ήδη παλεύουν με την υποτονική οικονομική ανάπτυξη και το υψηλό ενεργειακό κόστος.

Ο διευθύνων σύμβουλος της JPMorgan Chase, Τζέιμι Ντάιμον, προειδοποίησε την Πέμπτη Ευρωπαίους επιχειρηματίες ότι οι εταιρείες τους «χάνουν» τη μάχη έναντι των ανταγωνιστών τους στις ΗΠΑ και την Κίνα.

Ο προϋπολογισμός της ΕΕ, ο οποίος παραδοσιακά ανέρχεται περίπου στο 1% του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος του μπλοκ, δηλαδή περίπου €1 τρισ., χρηματοδοτείται κυρίως από εθνικές συνεισφορές, αλλά περιλαμβάνει και ανεξάρτητες πηγές εσόδων, όπως δασμοί και ΦΠΑ.

Η Επιτροπή επιδιώκει να επανεξετάσει και ενδεχομένως να αυξήσει αυτές τις υφιστάμενες πηγές εσόδων, όπως είναι οι τελωνειακοί δασμοί, τα έσοδα από την πώληση δικαιωμάτων στο πλαίσιο της αγοράς άνθρακα (cap-and-trade), μια εισφορά στις εισαγωγές με υψηλό αποτύπωμα άνθρακα και ένα τέλος για μη ανακυκλωμένα πλαστικά απορρίμματα, το οποίο θα αυξηθεί από τα 80 λεπτά ανά κιλό, σύμφωνα με το προσχέδιο.

Τα ποσά που πρόκειται να αντληθούν παραμένουν σε παρένθεση στο προσχέδιο, κάτι που υποδηλώνει ότι απαιτείται ακόμη εσωτερική συμφωνία εντός της Επιτροπής. Η πρόταση αναμένεται να ανακοινωθεί επίσημα την Τετάρτη, μαζί με τα σχέδια δαπανών του επόμενου επταετούς προϋπολογισμού της ΕΕ.

Η επιτροπή φαίνεται να έχει αποκλείσει αρκετές άλλες επιλογές αύξησης εσόδων που εξετάζονται, συμπεριλαμβανομένου ενός αμφιλεγόμενου φόρου άνθρακα στη θέρμανση κατοικιών και στις οδικές μεταφορές, της είσπραξης τελών εισόδου από το νέο σύστημα συνόρων της ΕΕ και ενός φόρου στις ψηφιακές υπηρεσίες, στον οποίο αντιτίθενται οι ΗΠΑ.

Το προσχέδιο δεν είναι οριστικό και μπορεί να αλλάξει, προειδοποιούν αξιωματούχοι. Εκπρόσωπος της Επιτροπής αρνήθηκε να σχολιάσει το περιεχόμενο των προτάσεων.

Το τέλος για τα ηλεκτρονικά απόβλητα (e-waste levy) θα επιβάλλει μη προσδιορισμένο χρηματικό ποσό ανάλογα με την ποσότητα των μη συλλεγόμενων ηλεκτρονικών απορριμμάτων, όπως παλιά κινητά τηλέφωνα και οικιακές συσκευές.

Ένα «τέλος διαχείρισης» για δέματα ηλεκτρονικού εμπορίου που μεταφέρονται αεροπορικώς εντός της ΕΕ, το οποίο θα καθορίζεται από την Επιτροπή, θα μπορούσε επίσης να αποτελέσει ροή εσόδων για τον προϋπολογισμό.

Ωστόσο, η πρόταση αυτή εξακολουθεί να βρίσκεται σε παρένθεση γεγονός που υποδηλώνει ότι τελεί ακόμη υπό διαπραγμάτευση. Η εισφορά στον καπνό θα απαιτούσε από τις χώρες να αυξήσουν τους ελάχιστους ειδικούς φόρους κατανάλωσης.

Η Επιτροπή ήδη εισπράττει έσοδα από το σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ (ETS), το οποίο χρεώνει τις βιομηχανίες ανάλογα με την ποσότητα διοξειδίου του άνθρακα που εκπέμπουν.

Οι Βρυξέλλες είχαν σχεδιάσει να εισπράξουν τα τρία τέταρτα των εσόδων από τον μηχανισμό συνοριακής προσαρμογής άνθρακα (carbon border adjustment mechanism), ο οποίος από το 2026 θα χρεώνει τους εισαγωγείς σε έξι τομείς για τις εκπομπές που σχετίζονται με τα προϊόντα τους. Η ΕΕ εκτιμά ότι θα αντλήσει περίπου €1,5 δισ. από το μέτρο κατά τον πρώτο χρόνο εφαρμογής του.



