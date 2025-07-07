Λογαριασμός
Wall Street: Κλείσιμο με πτώση

Οι ανακοινώσεις του προέδρου Τραμπ για επιβολή δασμών στις εισαγωγές από την Ιαπωνία, τη Νότια Κορέα, επηρέασαν τους επενδυτές

Wall Street

Απώλειες κατέγραψε σήμερα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, μετά τις ανακοινώσεις του προέδρου Τραμπ για επιβολή δασμών στις εισαγωγές από την Ιαπωνία, τη Νότια Κορέα και άλλους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 422,17 μονάδων (–0,94%), στις 44.406,36 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 188,59 μονάδων (–0,92%), στις 20.412,52 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 49,37 μονάδων (–0,79%), στις 6.229,98 μονάδες.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Wall Street χρηματιστήριο Νέα Υόρκη ΗΠΑ
