Wall Street: Κλείσιμο με πτώση

Απώλειες κατέγραψε σήμερα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, μετά τις ανακοινώσεις του προέδρου Τραμπ για επιβολή δασμών στις εισαγωγές από την Ιαπωνία, τη Νότια Κορέα και άλλους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 422,17 μονάδων (–0,94%), στις 44.406,36 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 188,59 μονάδων (–0,92%), στις 20.412,52 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 49,37 μονάδων (–0,79%), στις 6.229,98 μονάδες.

Πηγή: skai.gr

