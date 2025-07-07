Χρηματιστήριο

Οριακά υψηλότερα έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, σε νέα υψηλά 15 ετών, αν και στο μεγαλύτερο μέρος των συναλλαγών κινήθηκε ήπια πτωτικά με τους επενδυτές να ρευστοποιούν μέρος των βραχυχρονίων κερδών τους.

Η αγορά συμπλήρωσε πέντε ανοδικές συνεδριάσεις στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης καταγράφει συνολικά κέρδη 2,74%.

Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση υπεραπέδωσαν οι μετοχές της Optima, της Σαράντης και της ΔΕΗ.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.919,22 μονάδες, σημειώνοντας οριακή άνοδο 0,06%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 1.906,45 μονάδες (-0,60%) και υψηλότερη τιμή στις 1.922,93 μονάδες (+0,25%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 150,62 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 28.516.537 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε οριακή άνοδο σε ποσοστό 0,07%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,15%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Optima (+5,65%), της Σαράντης (+4,52%), της ΔΕΗ (+1,77%) και της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+1,39%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Jumbo (-2,17%), του ΟΤΕ (-1,26%), του ΟΛΠ (-1,24%) και του ΔΑΑ (-1,07%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 7.705.492 και 5.536.986 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Alpha Bank με 24,09 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 22,11 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 46 μετοχές, 57 πτωτικά και 21 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Τρία 'Αλφα(κ) (+17,65%) και Ξυλεμπορία(κ) (+7,98%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Prodea (-3,33%) και Κλωστήρια Ναυπάκτου (-3,31%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR: 5,3500 -0,56%

OPTIMA: 21,5000 +5,65%

ΤΙΤΑΝ: 37,7000 +0,27%

ALPHA BANK: 3,1600 +0,32%

AEGEAN AIRLINES: 12,5000 +0,16%

VIOHALCO: 6,2600 +0,48%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 20,3800 +1,39%

ΔΑΑ:9,7300 -1,07%

ΔΕΗ: 14,3500 +1,77%

COCA COLA HBC: 46,6200 -0,38%

ΚΥΠΡΟΥ: 6,4600 +0,31%

ΕΛΠΕ: 7,6400 -0,78%

ELVALHALCOR: 2,5900 -0,38%

ΕΘΝΙΚΗ: 11,1300 +0,72%

ΕΥΔΑΠ: 5,8000 +0,69%

EUROBANK: 3,0250 αμετάβλητη

LAMDA DEVELOPMENT: 6,4000 -0,62%

MOTOR OIL: 25,0000 αμετάβλητη

JUMBO: 29,7400 -2,17%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 46,3200 -0,69%

ΟΛΠ: 47,6000 -1,24%

ΟΠΑΠ: 19,8100 +0,76%

ΟΤΕ: 15,6200 -1,26%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6,0400 -0,46%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 13,4200 +4,52%

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

