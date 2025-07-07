Από σήμερα, Δευτέρα 7 Ιουλίου 2025, βρίσκεται διαθέσιμη στο μενού «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες» του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (ΤΕΚΑ) η νέα υπηρεσία, με τίτλο «μεταφορά πιστωτικών υπολοίπων μη μισθωτών ασφαλισμένων από το ΤΕΚΑ στον e-ΕΦΚΑ».

Η υπηρεσία απευθύνεται σε μη μισθωτούς ασφαλισμένους που έχουν καταβάλει εκ παραδρομής εισφορές στο ΤΕΚΑ, χωρίς να υφίσταται αντίστοιχη υποχρέωση ασφάλισης.

Μέσω αυτής, δίνεται η δυνατότητα υποβολής αίτησης για τη μεταφορά πιστωτικών υπολοίπων από το ΤΕΚΑ στον e-ΕΦΚΑ.

Το διαθέσιμο ποσό προς μεταφορά εμφανίζεται ως «υπόλοιπο προς μεταφορά» στις μηνιαίες ειδοποιήσεις πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών ΤΕΚΑ.

Η διαδικασία μεταφοράς των πιστωτικών υπολοίπων περιλαμβάνει:

Είσοδο στην ηλεκτρονική υπηρεσία με τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet και συμπλήρωση του ΑΜΚΑ.

Ενημέρωση για το νομοθετικό πλαίσιο και τα βήματα υποβολής της αίτησης μεταφοράς.

Επεξεργασία της αίτησης, η οποία πραγματοποιείται σε μηνιαία βάση και περιλαμβάνει έλεγχο για τυχόν καθυστερούμενες οφειλές στο ΤΕΚΑ, συμψηφισμό με οφειλόμενες εισφορές, εφόσον υπάρχουν και·μεταφορά του υπολειπόμενου ποσού στον e-ΕΦΚΑ, με ημερομηνία πίστωσης εκείνη της αίτησης.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, η μεταφορά του ποσού στον e-ΕΦΚΑ δεν ισοδυναμεί με επιστροφή στον ασφαλισμένο.

Για την επιστροφή του ποσού απαιτείται ξεχωριστή αίτηση, η οποία υποβάλλεται μέσα από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ, ακολουθώντας τη διαδρομή: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες → Δικαιώματα Κοινωνικής Ασφάλισης → Επιστροφές → Αίτηση Επιστροφής Αχρεωστήτως Καταβληθέντων.

Η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία εντάσσεται στο πλαίσιο του ευρύτερου ψηφιακού εκσυγχρονισμού του ασφαλιστικού συστήματος και της συνεχούς προσπάθειας για την παροχή ταχύτερων, διαφανών και πιο φιλικών προς τον πολίτη υπηρεσιών. Με σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία, μειώνεται η γραφειοκρατία και διευκολύνονται οι συναλλαγές των ασφαλισμένων με τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, με στόχο μια πιο άμεση και αποτελεσματική δημόσια διοίκηση.

Οι ενδιαφερόμενοι-νες μπορούν να μάθουν περισσότερα στην ιστοσελίδα του ΤΕΚΑ και στις σελίδες του TEKA στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, X (Twitter), LinkedIn, YouTube).

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

