Η πρώτη συνεδρίαση της Ομάδας Κρούσης (Task Force) για τη συγκράτηση των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας πραγματοποιήθηκε σήμερα με τη συμμετοχή του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Νίκου Τσάφου.

Στόχος της Ομάδας, όπως επισημαίνει το ΥΠΕΝ, είναι ο καλύτερος συντονισμός Κυβερνήσεων, Διαχειριστών και Ρυθμιστών των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άλλα και η άμεση αντιμετώπιση - όποτε απαιτείται - της απότομης αύξησης των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας.

Υπενθυμίζεται ότι η Task Force ενεργοποιήθηκε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με απόφαση του Συμβουλίου Υπουργών Ενέργειας της Ε.Ε. που ελήφθη στα μέσα Ιουνίου, ύστερα από τη σχετική πρόταση που υπέβαλε στα κοινοτικά όργανα τον Ιανουάριο, ο Πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν τα κράτη - μέλη σε επίπεδο Υφυπουργών/Αναπληρωτών Υπουργών, καθώς και εκπρόσωποι των αντίστοιχων Διαχειριστών Συστήματος Μεταφοράς, των Εθνικών Ρυθμιστικών Αρχών και του ACER (Agency for the Cooperation of Energy Regulators).

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης - όπως ανακοίνωσε το ΥΠΕΝ - τέθηκαν τα ζητήματα των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας στις χώρες της Ε.Ε., της πορείας των ενεργειακών διασυνδέσεων στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, αλλά και της ετοιμότητας των ενεργειακών υποδομών για την αντιμετώπιση των προκλήσεων του φετινού καλοκαιριού, με στόχο τον προσδιορισμό συγκεκριμένων επιχειρησιακών μέτρων για τον μετριασμό του κινδύνου εμφάνισης αρρυθμιών στις τιμές της ενέργειας.

Πιο συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης κάλεσε τα κράτη - μέλη να ενημερώσουν εάν έχουν λάβει ή σκέφτονται να λάβουν οποιαδήποτε μέτρα για:

να μεγιστοποιήσουν τη διασυνοριακή δυναμικότητα που είναι διαθέσιμη για εμπόριο,

να διασφαλίσουν αποτελεσματικό συντονισμό για τη συντήρηση του δικτύου/των εγκαταστάσεων,

τη βελτίωση της ευελιξίας του συστήματος, - μεταξύ άλλων μέσω της αποθήκευσης- και

τη μείωση της ζήτησης κατά τις ώρες αιχμής της ζήτησης.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της τηλεδιάσκεψης, ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Νίκος Τσάφος τόνισε:

«Η σημερινή πρώτη συνεδρίαση της Task Force χαρακτηρίστηκε από τη μεγάλη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων χωρών και τη συναντίληψη τόσο του μεγέθους του προβλήματος, όσο και των δράσεων που θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν μια πιθανή έξαρση των τιμών. Όλες οι χώρες είμαστε πλέον καλύτερα προετοιμασμένες και έχουμε επεξεργαστεί σειρά συγκεκριμένων μέτρων που θα βοηθήσουν σε μια πιθανή μελλοντική κρίση.

Με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου, είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που η πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη όχι μόνο βρήκε «ευήκοα ώτα» στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και οδήγησε και στην κατάθεση συγκεκριμένων προτάσεων - λύσεων για τη θωράκιση της ενεργειακής ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή.»

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

