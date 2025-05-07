Wall Street: Κλείσιμο με πτώση

Απώλειες κατέγραψε χθες Τρίτη το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, καθώς δεν υπήρξαν ελπιδοφόρα μηνύματα για πρόοδο στις συνομιλίες μεταξύ των ΗΠΑ και εμπορικών εταίρων τους για τους δασμούς.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 389,83 μονάδων (–0,95%), στις 40.829 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 154,58 μονάδων (–0,87%), στις 17.689,66 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 43,47 μονάδων (–0,77%), στις 5.606,91 μονάδες.

Πηγή: skai.gr

