Αγορά smartphones το 1ο τρίμηνο του 2025: Μικρή άνοδος, μεγάλες προκλήσεις

Οριακή άνοδο κατέγραψαν οι πωλήσεις smartphones, παγκοσμίως, το 1ο τρίμηνο του 2025. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Canalys, οι αποστολές συσκευών ανήλθαν στα 296,9 εκατομμύρια, με τους κατασκευαστές να εστιάζουν στη διατήρηση υγιών αποθεμάτων και την αγορά να βγαίνει από μια περίοδο έντονου κύκλου αντικατάστασης συσκευών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Canalys, η Samsung διατήρησε την πρωτιά, αποστέλλοντας 60,5 εκατομμύρια συσκευές, ενισχυμένη από το λανσάρισμα των νέων flagship μοντέλων της και την επιτυχία της σειράς A. Η Apple, από την πλευρά της, ακολούθησε με 55 εκατ. τεμάχια και μερίδιο αγοράς 19%, σημειώνοντας αξιοσημείωτη άνοδο, κυρίως στις αγορές της Ασίας-Ειρηνικού και των ΗΠΑ.

Η παγκόσμια αγορά smartphone σημείωσε οριακή άνοδο 0,2% το πρώτο τρίμηνο του 2025

Η Xiaomi παρέμεινε τρίτη, με 41,8 εκατ. συσκευές και μερίδιο 14%, αξιοποιώντας το ευρύ οικοσύστημα προϊόντων της για να ενισχύσει τη θέση της τόσο στην Κίνα, όσο και σε αναδυόμενες αγορές του εξωτερικού. Την πεντάδα συμπλήρωσαν οι vivo (22,9 εκατ.) και OPPO (22,7 εκατ.), με μικρές διακυμάνσεις σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Περιφερειακές προκλήσεις

Παρά τη σταθερότητα που επικράτησε συνολικά στην παγκόσμια αγορά smartphones, έντονες διαφοροποιήσεις σημειώθηκαν ανά περιοχή. Αγορές που είχαν παρουσιάσει δυναμική το 2024, όπως η Ινδία, η Λατινική Αμερική και η Μέση Ανατολή, κατέγραψαν πτώση το 1ο τρίμηνο του 2025, λόγω κορεσμού στη ζήτηση για οικονομικές συσκευές. Οι περισσότερες Android εταιρείες προχώρησαν σε προσαρμογές αποθεμάτων, ώστε να αποφύγουν διαταραχές σε νέα λανσαρίσματα και τιμολογιακές στρατηγικές.

Στην Ευρώπη, η αγορά υποχώρησε μετά από μια σύντομη ανάκαμψη, καθώς οι εταιρείες αντιμετώπισαν αυξημένα αποθέματα flagship μοντέλων από το τέλος του 2024 και αναταραχές στη μεσαία και χαμηλή κατηγορία, λόγω των νέων οικολογικών κανονισμών.

Αντίθετα, η Κίνα σημείωσε ανάπτυξη 5%, με ώθηση από κρατικά προγράμματα επιδότησης, ενώ η Αφρική συνέχισε να παρουσιάζει ισχυρή ζήτηση, χάρη σε έντονες λιανικές δραστηριότητες και επιθετική επέκταση των κατασκευαστών.

Η αμερικανική αγορά στο προσκήνιο

Οι ΗΠΑ ξεχώρισαν με αύξηση 12% σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω της Apple, που ενίσχυσε τα αποθέματά της ενόψει των πιθανών δασμών. Παρά το γεγονός ότι τα περισσότερα iPhone για την αμερικανική αγορά παράγονται ακόμα στην Κίνα, η Apple αύξησε σημαντικά την παραγωγή στην Ινδία, με στόχο να μειώσει το ρίσκο από μελλοντικές εμπορικές εντάσεις.

Οι αναλυτές της Canalys εκτιμούν ότι η αγορά θα παραμείνει ασταθής τους επόμενους μήνες, με τις εταιρείες να δίνουν έμφαση στη βελτιστοποίηση των προϊόντων και των τιμολογιακών πολιτικών τους. Η διαφοροποίηση ανά περιοχή και η προσαρμογή στις τοπικές ανάγκες θα αποτελέσουν κλειδί για την επιτυχία, ενώ η μεταφορά παραγωγής και η διαχείριση αποθεμάτων θα συνεχίσουν να απασχολούν τους μεγάλους παίκτες.





