Την εκτίμηση ότι ο ρυθμός ανάπτυξης της αμερικανικής οικονομίας για το α' τρίμηνο του τρέχοντος έτους θα αναθεωρηθεί ανοδικά εξέφρασε ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, προσθέτοντας ότι τίποτα δεν δείχνει πως η χώρα βρίσκεται σε ύφεση, φόβο που εκφράζουν πολλοί αναλυτές και οικονομολόγοι μετά τα στοιχεία για τη συρρίκνωση του ΑΕΠ κατά 0,3%, σε ετήσια βάση, τους πρώτους τρεις μήνες του έτους, για πρώτη φορά μετά από τρία χρόνια.

Μιλώντας στην Επιτροπή Πιστώσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων, ο Μπέσεντ ανέφερε ότι τα οικονομικά δεδομένα επανεξετάζονται και ότι αναμένει την ανοδική αναθεώρηση του ρυθμού ανάπτυξης μετά την αναλυτική επεξεργασία τους, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ δήλωσε ακόμα ότι το υπουργείο βρίσκεται «σε τροχιά συναγερμού» όσον αφορά την εξάντληση της εναπομένουσας δανειακής ικανότητας της χώρας στο πλαίσιο του κανόνα για το ανώτατο όριο του ομοσπονδιακού χρέους, αλλά δεσμεύτηκε ότι η κυβέρνηση δεν θα αθετήσει τις υποχρεώσεις της.

Εξέφρασε, δε, την εκτίμηση, όσον αφορά την πρόταση προϋπολογισμού της κυβέρνησης Τραμπ, ότι το Κογκρέσο τελικά θα αυξήσει ή θα αναστείλει ξανά το ανώτατο όριο χρέους, ενώ δεσμεύθηκε ότι η κυβέρνηση Τραμπ δεν θα χρησιμοποιήσει κανένα «κόλπο» για να το παρακάμψει.

Παράλληλα, ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών δήλωσε ότι η κυβέρνηση Τραμπ ενδεχομένως να ανακοινώσει τη σύναψη εμπορικών συμφωνιών με ορισμένους από τους σημαντικότερους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ ακόμα και μέσα στην τρέχουσα εβδομάδα.

Παρότι ο Μπέσεντ δεν αναφέρθηκε σε συγκεκριμένες χώρες, τόνισε ότι η κυβέρνηση διεξάγει διαπραγματεύσεις με 17 μεγάλους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ, αλλά ακόμη δεν έχει επαφές με την Κίνα, τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του πλανήτη.

Πρόσθεσε ότι πολλοί εμπορικοί εταίροι των ΗΠΑ έχουν κάνει πολύ καλές προσφορές και ότι οι αξιωματούχοι της κυβέρνησης βρίσκονται στη διαδικασία «επαναδιαπραγμάτευσης».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.