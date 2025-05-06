Στα συρτάρια έχουν μπει δεκάδες σχέδια εξαγορών και συγχωνεύσεων παγκοσμίως καθώς ο εμπορικός πόλεμος που εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στις 2 Απριλίου έχει αποθαρρύνει εντελώς τις επενδυτικές τράπεζες και τους διευθύνοντες συμβούλους διεθνώς αφού δεν μπορούν να προγραμματίσουν τις επόμενες κινήσεις τους.

Η αβεβαιότητα που έχει δημιουργήσει ο Τραμπ είναι δε τόσο μεγάλη που ο αριθμός των συμφωνιών -που αποτελεί δείκτη για την υγεία της παγκόσμιας οικονομίας- τον Απρίλιο κατρακύλησαν στο χαμηλότερο επίπεδο 20 και πλέον ετών.

Ο αριθμός τους μάλιστα ήταν μικρότερος ακόμη και από τον αριθμό των deals που συνάφθηκαν κατά τις ζοφερές ημέρες της πανδημίας του κορονοϊού και τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008-2009, σύμφωνα με τα έρευνα που εκπόνησε η Dealogic για λογαριασμό του Reuters.

Συγκεκριμένα, στις ΗΠΑ, που αποτελεί τη μεγαλύτερη αγορά εξαγορών και συγχωνεύσεων, τον προηγούμενο μήνα συνάφθηκαν μόλις 555 συμφωνίες, ήτοι οι λιγότερες σε διάστημα μήνα από τον Μάιο του 2009.

Η δραματική μείωση των συμφωνιών αποδίδεται στην «Ημέρα Απελευθέρωσης» του Τραμπ, κατά τη διάρκεια της οποίας ανακοίνωσε την επιβολή δασμών σε όλους τους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ, αλλά και στα αντίποινα που ανήγγειλαν ή προανήγγειλαν άλλες χώρες.

Εν μέσω αυτής της αβεβαιότητας, οι επενδυτικές τράπεζες έχουν συμβουλέψει τους πελάτες τους να «παγώσουν» τα σχέδιά τους για εξαγορές, συγχωνεύσεις και αρχικές δημόσιες προσφορές μέχρις ότου να υπάρξει μεγαλύτερη σαφήνεια όσον αφορά την εμπορική πολιτική των ΗΠΑ.

Σημειώνεται ότι οι επενδυτικές τράπεζες εκτιμούσαν πως το 2025 θα αποτελούσε ένα εξαιρετικό έτος για τις συμφωνίες εξαγορών και συγχωνεύσεων λόγω του πιο φιλικού προς τις επιχειρήσεις Τραμπ.

Ωστόσο, το σχέδιο δασμών του Αμερικανού προέδρου ανέτρεψε τις προσδοκίες, κάτι που αποτυπώνουν και οι αριθμοί. Σύμφωνα με τα δεδομένα της Dealogic, τον Απρίλιο συνάφθηκαν παγκοσμίως 2.330 συμφωνίες, οι λιγότερες από τον Φεβρουάριο του 2005 και 34% λιγότερες σε σχέση με τον ιστορικό μηνιαίο μέσο όρο.

Η δε αξία των deals συρρικνώθηκε μόλις στα 243 δισ. δολάρια - που είναι μικρότερη κατά 54% σε σύγκριση με τον Μάρτιο και 20% σε σύγκριση με τον μηνιαίο μέσο όρο των τελευταίων 20 ετών, σύμφωνα με την Dealogic.

