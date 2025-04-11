Λογαριασμός
Wall Street: Κλείσιμο με μεγάλη πτώση

Σημαντικές απώλειες κατέγραψε σήμερα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, εξανεμίζοντας μεγάλο μέρος των κερδών της προηγούμενης συνεδρίασης

Σημαντικές απώλειες κατέγραψε σήμερα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, εξανεμίζοντας έτσι μεγάλο μέρος των κερδών της προηγούμενης συνεδρίασης, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες για την κλιμάκωση του εμπορικού πολέμου ΗΠΑ-Κίνας.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 1,014,79 μονάδων (–2,50%), στις 39.593,66 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 737,66 μονάδων (–4,31%), στις 16.387,31 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 188,85 μονάδων (–3,46%), στις 5.268,05 μονάδες.

