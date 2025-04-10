Τσιάρας: Στα 3,2 δισ. ευρώ η αξία των εξαγωγών φρούτων και λαχανικών

Η αξία των εξαγωγών ελληνικών φρούτων και λαχανικών αυξήθηκε κατά 1 δισ. ευρώ σε τέσσερα χρόνια από από 2,2 δισ. το 2019 σε 3,2 το 2023, τόνισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, στην ομιλία του στα εγκαίνια της έκθεσης «Freskon», στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης.

Υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση αναπτύσσει μια σειρά πολιτικών για να ενισχύσει την ανθεκτικότητα του πρωτογενούς τομέα και αναφέρθηκε στις προσκλήσεις για τους νέους αγρότες, τη μεταποίηση και τον εκσυγχρονισμό και την αγροτική οδοποιία. Ειδικότερα για την πρόσκληση για τη θερμοκηπιακή καλλιέργεια, τόνισε ότι έχει υπογραφεί η υπουργική απόφαση για την πρόσκληση, η οποία μπορεί να ξεπεράσει τα 600 εκ. ευρώ. Στόχος του υπουργείου, υπογράμμισε ο κ. Τσιάρας, είναι να αυξηθούν οι θερμοκηπιακές καλλιέργειες κατά 50%, καθώς είναι λιγότερο υδροβόρες, με μικρότερο ενεργειακό κόστος, και ανθεκτικές στην κλιματική κρίση.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης μίλησε για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας, ενώ σε ό,τι αφορά την επιβολή δασμών από τις ΗΠΑ σημείωσε ότι η συζήτηση πρέπει να διεξαχθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Εξέφρασε, δε, την ικανοποίηση του, τόσο από τον αριθμό όσο και από την ποιότητα των συμμετοχών, στο φετινό Διεθνούς Εμπορικού Γεγονότος Φρούτων και Λαχανικών «Freskon».

O στόχος της πολωνικής προεδρίας στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η εξασφάλιση της ανταγωνιστικότητας και της ανθεκτικότητας του αγροτικού τομέα, επισήμανε αναπληρωτής υπουργός Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης Πολωνίας Michal Kolodziejczak.

Ο κ. Kolodziejczak, ο οποίος εγκαινίασε νωρίτερα, το περίπτερο της χώρας του στην έκθεση «Freskon», σημείωσε ότι σύμβολο της πολωνικής προεδρίας είναι το μήλο, προσθέτοντας ότι αυτή η επιλογή που δεν είναι τυχαία. Η Πολωνία, όπως είπε, βρίσκεται στην πρώτη θέση στην Ευρώπη και στην τέταρτη παγκοσμίως στην παραγωγή μήλων και είναι περήφανοι ποιοτικά και γευστικά μήλα της.

Με 26 επιχειρήσεις συμμετέχει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στη «Freskon», όπως έκανε γνωστό η Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Αθηνά Αηδονά, που χαρακτήρισε την έκθεση μια εξαιρετικά σημαντική διοργάνωση για τον πρωτογενή τομέα, για την αγορά και τους επαγγελματίες των φρέσκων φρούτων και λαχανικών και ως μία από τις σημαντικότερες στα Βαλκάνια και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, καθώς αποτελεί επίκεντρο των εξελίξεων στον κλάδο των νωπών προϊόντων και είναι η μεγαλύτερη συνάντηση παραγωγών και ομίλων του διεθνούς λιανικού εμπορίου, καθώς και εγχώριων και ξένων εμπόρων της ευρύτερης περιοχής.

Τόνισε δε πως στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας παράγονται εξαιρετικής ποιότητας φρέσκα φρούτα και λαχανικά και δεν είναι τυχαίο είναι η πρώτη πανελλαδικά σε αγροτική παραγωγή, αλλά και στις εξαγωγές τροφίμων και αγροτικών προϊόντων.

Για μια εξαιρετικά σημαντική διοργάνωση για τον πρωτογενή τομέα και την αγορά φρέσκων φρούτων και λαχανικών έκανε λόγο με τη σειρά του ο διευθυντής του περιοδικού Φρουτονέα, Παναγιώτης Ορφανός.

Τη σημασία της «Freskon» για τον κλάδο υπογράμμισε και ο Θεόδωρος Δημητριάδης, διευθύνων σύμβουλος της O.MIND CREATIVES, που διοργανώνει αυτές τις ημέρες την Logistics and Transports Expo Thessaloniki εντός του Διεθνούς Εκθεσιακού Κέντρου Θεσσαλονίκης, σημειώνοντας πως αυτοί οι δύο κλάδοι συμπληρώνονται.

Στα σημαντικά μεγέθη της «Freskon» και στην ιστορία της αναφέρθηκε από την πλευρά του ο πρόεδρος της ΔΕΘ-HELEXPO, Τάσος Τζήκας, σημειώνοντας πως έχει πάρει τον δρόμο της, ενώ εξήρε την πολύ σημαντική συμμετοχή της Πολωνίας στη φετινή διοργάνωση. Τόνισε δε πως το αντικείμενο της «Freskon» είναι στρατηγικό για τη χώρα.

Το «παρών» στα εγκαίνια της έκθεσης έδωσαν οι υφυπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης Διονύσης Σταμενίτης και Χρήστος Κέλλας, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης και πλήθος κόσμου.

Η «Freskon» το μεγάλο «ραντεβού» παραγωγών, ομίλων του λιανεμπορίου, αλλά και εγχώριων και ξένων διακινητών φρέσκων φρούτων και λαχανικών θα διαρκέσει έως τις 12 Απριλίου και έχει συγκεντρώσει 275 εκθέτες από 22 χώρες.

Η είσοδος στη FRESKON είναι μόνο για επαγγελματίες και εμπορικούς επισκέπτες, ενώ το ωράριό της έχει ως εξής: την Παρασκευή 11 Απριλίου από τις 10:00-19:00 και το Σάββατο 12 Απριλίου από τις 10:00-17:00.

