Wall Street: Κλείσιμο με άνοδο

Oι δείκτες S&P 500 και Nasdaq σκαρφάλωσαν σε ιστορικά υψηλά εν μέσω αισιοδοξίας σχετικά με το ενδεχόμενο επίτευξης συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν

Με κέρδη έκλεισε χθες το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, όπου οι δείκτες S&P 500 και Nasdaq σκαρφάλωσαν σε ιστορικά υψηλά εν μέσω αισιοδοξίας σχετικά με το ενδεχόμενο επίτευξης συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 612,34 μονάδων (+1,24%), στις 49.910,59 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 512,81 μονάδων (+2,03%), στις 25.838,94 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 105,90 μονάδων (+1,46%), στις 7.365,12 μονάδες.

