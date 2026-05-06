Η Ελλάδα κέρδισε την υπόθεση σε δικαστήριο του Λονδίνου σχετικά με την εξαγορά τίτλων συνδεδεμένων με το ΑΕΠ, οι οποίοι εκχωρήθηκαν στους κατόχους κρατικών ομολόγων στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης του δημόσιου χρέους της χώρας το 2012.

Η Ελλάδα είχε ενημερώσει τους επενδυτές της ότι επιθυμούσε να εξαγοράσει το σύνολο των εκκρεμών δικαιωμάτων προαίρεσης με λήξη το 2042, σε τιμή εξαγοράς λίγο πάνω από 25 σεντ ανά ευρώ.

Η χώρα είχε υποβάλλει αίτηση στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου για να διαπιστωθεί ότι είχε ασκήσει έγκυρα το δικαίωμα προαίρεσης για την αγορά όλων των τίτλων συνδεδεμένων με το ΑΕΠ και ότι ο υπολογισμός της τιμής άσκησης ήταν νόμιμος και δεσμευτικός, σημειώνει το Reuters.

Μια ομάδα επενδυτών, εκπροσωπούμενη από τη δικηγορική εταιρεία White & Case, αμφισβήτησε ότι η Ελλάδα είχε ασκήσει έγκυρα το δικαίωμα προαίρεσης για την επαναγορά των τίτλων ή τον υπολογισμό της τιμής άσκησης.

Ωστόσο, ο δικαστής Robert Bright αποφάνθηκε υπέρ της Ελλάδας, μια απόφαση η οποία ενδέχεται να αμφισβητηθεί σε έφεση.

Τα δικαιώματα προαίρεσης συνδεδεμένα με το ΑΕΠ είναι τίτλοι σταθερού εισοδήματος που συνήθως αποδίδουν κέρδη όταν η οικονομική ανάπτυξη υπερβαίνει ένα συγκεκριμένο όριο.

Η Αργεντινή και η Ουκρανία έχουν εκδώσει τίτλους παρόμοιους με τα ελληνικά δικαιώματα προαίρεσης συνδεδεμένα με το ΑΕΠ στο πλαίσιο αναδιαρθρώσεων χρέους.

Πηγή: skai.gr

