Wall Street: Κλείσιμο με άνοδο

Οι τρεις βασικοί δείκτες στη Wall Street σκαρφάλωσαν σε ιστορικά υψηλά εν μέσω αισιοδοξίας για την προοπτική επίτευξης εμπορικής συμφωνίας ΗΠΑ και Κίνας

Με κέρδη έκλεισε χθες Δευτέρα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, όπου οι τρεις βασικοί δείκτες σκαρφάλωσαν σε ιστορικά υψηλά εν μέσω αισιοδοξίας για την προοπτική επίτευξης εμπορικής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 337,47 μονάδων (+0,71%), στις 47.544,59 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 432,58 μονάδων (+1,86%), στις 23.637,45 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 83,47 μονάδων (+1,23%), στις 6.875,16 μονάδες.

