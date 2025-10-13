Η κυβέρνηση του Γάλλου πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνί θα παρουσιάσει έναν προϋπολογισμό που θα στοχεύει στη μείωση του ελλείμματος στο 4,7% μέχρι το τέλος του επόμενου έτους, σύμφωνα με δημοσίευμα της γαλλικής οικονομικής εφημερίδας La Tribune τη Δευτέρα.

Ο προϋπολογισμός θα στοχεύει στη μείωση των δαπανών κατά 31 δισεκατομμύρια ευρώ μέσω ενός συνδυασμού περικοπών δαπανών και αύξησης των εσόδων.

Ο προϋπολογισμός αναμένεται να περιλαμβάνει φορολογικά μέτρα που θα στοχεύουν τις εταιρείες των πλουσίων και δεν θα αυξήσει τις συντάξεις και τις κοινωνικές παροχές σύμφωνα με τον ρυθμό ανόδου του πληθωρισμού, σημειώνει η εφημερίδα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.