Wall Street: Κλείσιμο με άνοδο

Περιορισμένα κέρδη στη Wall Street λόγω της αβεβαιότητας για την έκβαση των διαπραγματεύσεων μεταξύ των ΗΠΑ και των εμπορικών τους εταίρων για τους δασμούς

Με περιορισμένα κέρδη έκλεισε σήμερα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, παρά την αβεβαιότητα που επικρατεί σχετικά με την έκβαση των διαπραγματεύσεων μεταξύ των ΗΠΑ και των εμπορικών τους εταίρων για τους δασμούς.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 35,41 μονάδων (+0,08%), στις 42.305,48 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 128,85 μονάδων (+0,67%), στις 19.242,61 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 24,25 μονάδων (+0,41%), στις 5.935,94 μονάδες.

