Ανησυχητικά ανοδικά έχουν αρχίσει να κινούνται οι τιμές του ρεύματος και όπως σχολίασε ο δημοσιογράφος Νίκος Φιλιππίδης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ, «δεν έχουμε ξεμπερδέψει με το ρεύμα, αυτό είναι ξεκάθαρο».

Όπως εξήγησε ο Νίκος Φιλιππίδης: «Το πρόβλημα των ανοδικών τιμών οφείλεται σε χρόνια άλυτα ζητήματα. Για παράδειγμα, η περιοχή μας, η Νοτιοανατολική Ευρώπη πλήττεται από υψηλές θερμοκρασίες, άρα υπάρχει μεγάλη ζήτηση στο ρεύμα. Έχει απαρχαιωμένο δίκτυο, απαρχαιωμένες μονάδες και γενικώς πληρώνει και θα πληρώνει για τα επόμενα καλοκαίρια, υψηλές τιμές».

Η πρόγνωση των εταιρειών για τις τιμές ρεύματος φέτος το καλοκαίρι:

Όπως διευκρίνισε ο Νίκος Φιλιππίδης: «Ήδη η άνοδος στις τιμές χονδρικής έχει φανεί στα τιμολόγια Ιουνίου, κυρίως στα πράσινα τιμολόγια, τα οποία αφορούν τους περισσότερους καταναλωτές. Η τιμή ανεβαίνει κατά 2,2 έως 7,5%, μετά από πολύ καιρό που είχαμε δει τις τιμές καθηλωμένες».

«Υπάρχουν, όμως λύσεις και αυτές βρίσκονται στα μπλε και τα κίτρινα τιμολόγια», όπως είπε. «Χρειάζεται έρευνα αγοράς καθώς υπάρχουν προϊόντα με τιμές από 0,0955 ευρώ/ kw και 0,114 ευρώ/kw. Ωστόσο, θέλει ιδιαίτερη προσοχή στα ψιλά γράμματα. Ο καταναλωτής θα πρέπει, λοιπόν, να δει πως πρέπει να είναι συνεπής προκειμένου να λάβει την έκπτωση που προσφέρουν οι πάροχοι», κατέληξε.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.