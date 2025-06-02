Η Αφρική πρόκειται να είναι ο μεγαλύτερος δικαιούχος των 200 δισεκατομμυρίων δολαρίων που το Ίδρυμα Γκέιτς σχεδιάζει να δωρίσει τις επόμενες δύο δεκαετίες, δήλωσε ο συνιδρυτής του Μπιλ Γκέιτς.

«Το μεγαλύτερο μέρος αυτής της χρηματοδότησης θα δαπανηθεί για να σας βοηθήσει να αντιμετωπίσετε τις προκλήσεις εδώ στην Αφρική», δήλωσε σε συγκέντρωση της Αφρικανικής Ένωσης στην Αντίς Αμπέμπα της Αιθιοπίας τη Δευτέρα, σύμφωνα με ανακοίνωση που εστάλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το ίδρυμά του.

Ο οργανισμός δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι σχεδιάζει να δωρίσει τα χρήματα σε διάστημα 20 ετών πριν κλείσει το 2045. Αυτό σημαίνει ότι ο Γκέιτς - που είναι σήμερα ο πέμπτος πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο - σχεδιάζει να μεταφέρει πολλά δισεκατομμύρια στο ίδρυμά του στο πλαίσιο του στόχου να δωρίσει το 99% του πλούτου του. Αυτή τη στιγμή, η περιουσία του ανέρχεται σε περίπου 175 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τον Δείκτη Δισεκατομμυριούχων του Bloomberg.

Το ίδρυμα έχει εκταμιεύσει περισσότερα από 100 δισεκατομμύρια δολάρια από τότε που ιδρύθηκε από τον Γκέιτς και τη Μελίντα Φρεντς Γκέιτς το 2000. Αρχικά, το ίδρυμα επρόκειτο να κλείσει 20 χρόνια μετά τον θάνατο του συνιδρυτή της Microsoft Corp.

