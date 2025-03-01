Λογαριασμός
Wall Street: Κλείσιμο με άνοδο

Wall Street

Με κέρδη έκλεισε χθες Παρασκευή το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στον απόηχο της επεισοδιακής συνάντησης του αμερικανού προέδρου Ντόνταλντ Τραμπ με τον ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο, η οποία ολοκληρώθηκε χωρίς την αναμενόμενη υπογραφή συμφωνίας για τα ουκρανικά ορυκτά.

O δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 601,41 μονάδων (+1,39%), στις 43.840,91 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 302,86 μονάδων (+1,63%), στις 18.847,28 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 92,93 μονάδων (+1,59%), στις 5.954,50 μονάδες.

