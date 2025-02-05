Wall Street: Κλείσιμο με άνοδο

Με κέρδη έκλεισε σήμερα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, καθώς επικράτησε αισιοδοξία για εκτόνωση των εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας μετά την απόφαση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να παγώσει την επιβολή δασμών στις εισαγωγές από το Μεξικό και τον Καναδά.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 134,13 μονάδων (+0,30%), στις 44.556,04 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 262,06 μονάδων (+1,35%), στις 19.654,01 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 43,31 μονάδων (+0,72%), στις 6.037,88 μονάδες.

