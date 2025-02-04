Μηδενικός ο πληθωρισμός των τροφίμων και τον Ιανουάριο

Μηδενικός διατηρήθηκε και τον Ιανουάριο ο πληθωρισμός των τροφίμων, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της EUROSTAT και του ΙΕΛΚA.

Η πορεία του πληθωρισμού των τιμών τροφίμων, όπως σημειώνει το υπουργείο Ανάπτυξης, από τον Ιούνιο 2024 παρουσιάζει εικόνα εξομάλυνσης της επίδρασης της παγκόσμιας πληθωριστικής κρίσης στην Ελλάδα, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά στα βασικά καταναλωτικά προϊόντα που είναι απαραίτητα για την αξιοπρεπή διαβίωση των καταναλωτών, και ιδιαίτερα των ευάλωτων οικονομικά νοικοκυριών.

Τα στοιχεία της πορείας του πληθωρισμού τροφίμων στην Ελλάδα αποδεικνύουν ότι, σταδιακά, η παγκόσμια πληθωριστική κρίση παρέρχεται αλλά και ότι τα αυστηρά μέτρα που έχει λάβει η Κυβέρνηση αποδίδουν καρπούς υπέρ των καταναλωτών και ιδιαίτερα των πιο ευάλωτων οικονομικά.

Ωστόσο, η προσπάθεια για τη βελτίωση των συνθηκών της ελληνικής λιανικής αγοράς δεν σταματά, αντιθέτως εντείνεται το επόμενο χρονικό διάστημα με τη λήψη διαρθρωτικών μέτρων για την αύξηση του ανταγωνισμού, την καλύτερη ενημέρωση του καταναλωτή και την προστασία της αγοραστικής δύναμης των νοικοκυριών.

Στόχος του υπουργείου Ανάπτυξης είναι η αύξηση της πραγματικής αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών με καλύτερες τιμές για τα βασικά καταναλωτικά προϊόντα και καλύτερες οικονομικές απολαβές για τους πολίτες, με στόχο τη σύγκλιση του βιοτικού επιπέδου της Ελλάδας με αυτό των προηγμένων κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.