Ευρωπαίοι και Αμερικανοί πλοιοκτήτες έχουν πουλήσει τουλάχιστον 230 γηρασμένα δεξαμενόπλοια στον «σκιώδη στόλο» που χρησιμοποιεί η Ρωσία για να αποφύγει τις κυρώσεις της Δύσης στις εξαγωγές πετρελαίου της, ώστε να συνεχίσει να χρηματοδοτεί τον πόλεμο που διεξάγει κατά της Ουκρανίας, σύμφωνα με διεθνή έρευνα την οποία επικαλείται ο Guardian.

Οι πλοιοκτήτες, σύμφωνα με την έρευνα, έχουν αποκομίσει περισσότερα από 6 δισ. δολάρια από τότε που η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία το 2022 πουλώντας πλοία τους σε αγοραστές χωρών όπως η Ινδία, το Χονγκ Κονγκ, το Βιετνάμ ή οι Σεϊχέλες, οι οποίες δεν συμμετέχουν στις οικονομικές κυρώσεις κατά της Μόσχας.

Η έρευνα αποκαλύπτει μάλιστα, ότι οι Έλληνες πλοιοκτήτες είναι αυτοί που έχουν «ξεφορτωθεί» τον μεγαλύτερο αριθμό δεξαμενόπλοιων, πωλώντας συνολικά 127 πλοία. Επίσης, βρετανικές εταιρείες έχουν πουλήσει 22 δεξαμενόπλοια, ενώ Γερμανοί και Νορβηγοί πλοιοκτήτες έχουν δώσει 11 και οκτώ πλοία αντίστοιχα.

Τα περισσότερα από τα δεξαμενόπλοια αυτά σε διαφορετική περίπτωση θα είχαν πωληθεί για σκραπ έναντι μηδαμινού τιμήματος.

Συνολικά, πλοιοκτήτες από 21 εκ των 35 χωρών που έχουν επιβάλει κυρώσεις στο ρωσικό πετρέλαιο έχουν πουλήσει δεξαμενόπλοια στον «σκιώδη» στόλο, όπως αποκαλύπτει η έρευνα η οποία διεξήχθη από ειδησεογραφικούς οργανισμούς εννέα χωρών με επικεφαλής τον ολλανδικό ερευνητικό οργανισμό Follow the Money (FTM).

Οι κυβερνήσεις της Δύσης υποστηρίζουν ότι πλοία του «σκιώδους» στόλου χρησιμοποιούνται για να μεταφέρουν ρωσικό πετρέλαιο, να διεξάγουν κατασκοπευτικές επιχειρήσεις για λογαριασμό της Μόσχας αλλά και για να χαρτογραφούν -και ορισμένες φορές να καταστρέφουν- ζωτικής σημασίας υποθαλάσσιες υποδομές, όπως καλώδια.

Η ομάδα των διεθνών μέσων, σε συνεργασία με την ανεξάρτητη Σχολή Οικονομικών Επιστημών του Κιέβου (KSE) -οι ερευνητές της οποίας πιστεύουν ότι ο σκιώδης στόλος των άνω των 600 πλοίων διακινεί περίπου το 70% του εξαγόμενου πετρελαίου της Ρωσίας- ανέλυσε εκατοντάδες αρχεία εμπορευμάτων και νηολογίων πλοίων στο πλαίσιο της έρευνας.

Η έρευνα κάνει ειδική αναφορά μάλιστα, σε δύο ελληνικά δεξαμενόπλοια, ηλικίας 15 ετών, που πωλήθηκαν σε μια εταιρεία με έδρα το Ανόι, τα οποία στη συνέχεια μετονομάστηκαν και άλλαξαν σημαία, από Μάλτας σε Παναμά, και αργότερα φόρτωσαν 120 εκατομμύρια λίτρα ρωσικού πετρελαίου από το ρωσικό λιμάνι της Βαλτικής Ουστ-Λούγκα, κοντά στα σύνορα της Εσθονίας.

Όπως σημειώνει ο Guardian, αφότου η Ομάδα των Επτά (G7) και η ΕΕ επέβαλλαν ανώτατο όριο στην τιμή πώληση του ρωσικού πετρελαίου στα τέλη του 2022, απαγορεύοντας σε εταιρείες της δικαιοδοσίας τους να διευκολύνουν τις πωλήσεις ρωσικού πετρελαίου πάνω από μια συγκεκριμένη τιμή, οι τιμές πώλησης για τα πλοία που θα μπορούσαν να νηολογηθούν σε μη δυτικές δικαιοδοσίες εκτοξεύτηκαν στα ύψη.

«Πολλοί Ευρωπαίοι πλοιοκτήτες είχαν παλιά πλοία που πίστευαν ότι δεν είχαν πλέον ιδιαίτερη αξία. Και ξαφνικά η αξία τους διπλασιάστηκε - οπότε έσπευσαν να τα πωλήσουν», εξηγεί στην ερευνητική ομάδα αναλυτής της ναυτιλιακής εφημερίδας Lloyd's List.

Ο βελγικός ναυτιλιακός όμιλος CMB.Tech πούλησε συνολικά πέντε δεξαμενόπλοια έναντι τιμήματος 135 εκατ. δολαρίων, τα οποίοα κατέληξαν στον «σκιώδη» στόλο το 2022 και στις αρχές του 2023. Ο εκπρόσωπος του ομίλου, δήλωσε ωστόσο στη βελγική εφημερίδα De Tijd που συμμετείχε στην έρευνα, ότι ο Όμιλος δεν έφερε καμία ευθύνη για τα εν λόγω πλοία μετά την πώληση.

Εν τω μεταξύ, στα τέλη του 2023, η ΕΕ εισήγαγε νέους κανόνες που απαιτούν από τις εταιρείες που πωλούν πλοία σε τρίτες χώρες να ελέγχουν ότι δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για την παράκαμψη των κυρώσεων – ωστόσο 32 ευρωπαϊκά δεξαμενόπλοια έχουν πουληθεί έκτοτε στον σκιώδη στόλο.

Ωστόσο, δεν υπάρχουν αναφορές ότι σχεδιάζεται η επιβολή συγκεκριμένων μέτρων που να απαγορεύουν την πώληση πλοίων στον σκιώδη στόλο, εν μέρει λόγω της αντίστασης από κράτη μέλη με σημαντικούς ναυτιλιακούς τομείς, όπως η Ελλάδα, η Κύπρος και η Μάλτα.



