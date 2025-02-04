Η Ferrari παρουσιάζει μία εξαιρετική ανθεκτικότητα στις πωλήσεις των σπορ αυτοκινήτων της το τέταρτο τρίμηνο, καθώς η ισχυρή ζήτηση στις ΗΠΑ βοήθησε την ιταλική εταιρέια super cars να αποφύγει την ύφεση που παρουσιάζεται στις αυτοκινητοβιομηχανίες πολυτελών οχημάτων.

Οι πωλήσεις της Ferrari αυξήθηκαν 14%, στα 1,74 δισ. ευρώ (1,8 δισ. δολ.) σε σχέση με το προηγούμενο έτος, με τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων να αυξάνονται κατά 15%, στα 643 εκατ. ευρώ. Και τα δύο αποτελέσματα ήταν καλύτερα από ό,τι περίμεναν οι αναλυτές.

Οι μετοχές της Ferrari σημείωσαν άνοδο έως και 6,2% στο Χρηματιστήριο του Μιλάνου την Τρίτη και αυξήθηκαν σημαντικά τους τελευταίους 12 μήνες.

Το ισχυρό τρίμηνο δείχνει ότι η Ferrari αντιμετωπίζει τα περισσότερα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η υπόλοιπη παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία, με τους πιθανούς δασμούς στις ΗΠΑ από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, να προδιαθέτουν για περαιτέρω πίεση. Η Ferrari πουλά ένα στα τέσσερα αυτοκίνητά της στις ΗΠΑ, αποδεικνύοντας ότι είναι η μεγαλύτερη αγορά της.

Η ανάπτυξη το 2025 θα είναι ισχυρή, δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος Benedetto Vigna, και θα επιτρέψει στη Ferrari να φτάσει στην κορυφή των περισσότερων στόχων κερδοφορίας για το 2026, έναν χρόνο νωρίτερα από τις αρχικές προβλέψεις.

Οι αποστολές αυξήθηκαν 1% στις 13.752 μονάδες το 2024, λόγω των πωλήσεων των Purosangue, Roma Spider και 296 GTS, δήλωσε η Ferrari.

Οι πωλήσεις στην Αμερική, κυρίως στις ΗΠΑ, αυξήθηκαν κατά 8% τους τελευταίους τρεις μήνες του έτους. Ωστόσο, οι πωλήσεις στην Κίνα μειώθηκαν κατά 38% το τρίμηνο, παραμένει όμως μικρότερη αγορά σε σχέση με τις ΗΠΑ για τη Ferrari.

Τον Οκτώβριο, η εταιρεία παρουσίασε ένα υπεραυτοκίνητο αξίας 3,6 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο είναι ένα από τα πιο ακριβά μοντέλα της στην ιστορία, αλλά σχεδιάζει να λανσάρει το πρώτο πλήρως ηλεκτρικό της αυτοκίνητο το τέταρτο τρίμηνο του 2025.

