Χρηματιστήριο: Πτώση 0,57% με 37,68 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Πτωτικές τάσεις κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση, καθώς οι επενδυτές προχώρησαν σε ήπιες ρευστοποιήσεις για κατοχύρωση βραχυχρονίων κερδών.

Η αγορά είχε συμπληρώσει έξι συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης καταγράφει συνολικά κέρδη 3,31%

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.530,68 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,57%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 137,68 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 30.658.465 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 1,04%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,72%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές του ΔΑΑ (+3,73%), της Aegean (+3,10%), του ΟΛΠ (+2,49%) και της Τιτάν (+2,25%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Eurobank (-3,39%), Alpha Bank (-2,80%), της Πειραιώς (-2,41%) και της Εθνικής (-1,58%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 8.238.260 και 7.057.878 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Eurobank με 20,04 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 17,11 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 58 μετοχές, 35 πτωτικά και 29 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Εκτέρ (+6,29%) και Έλαστρον (+6,13%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: ΕΛΒΕ (-5,00%) και 'Αβαξ (-3,40%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

OPTIMA: 13,0000 +0,46%

ΤΙΤΑΝ: 45,50000 +2,25%

ALPHA BANK: 1,7180 -2,80%

AEGEAN AIRLINES: 10,9900 +3,10%

VIOHALCO: 5,7200 +0,70%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 18,7200 +1,08%

ΔΑΑ:8,4000 +3,73%

ΔΕΗ: 12,7000 -0,86%

COCA COLA HBC:32,8800 -1,08%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,2450 +0,45%

ΕΛΠΕ: 7,5000 -0,66%

ELVALHALCOR: 2,0850 -0,245

ΕΘΝΙΚΗ: 8,3400 -1,58%

ΕΥΔΑΠ: 5,9500 +0,17%

EUROBANK: 2,3920 -3,39%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,0900 -1,53%

MOTOR OIL: 21,2600 -1,12%

JUMBO: 25,9000 +0,23%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 33,8400 -1,34%

ΟΛΠ:30,8500 +2.49%

ΟΠΑΠ: 16,1500 +1,06%

ΟΤΕ: 14,8300 -0,80%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 4,2600 -2,41%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 10,9600 +0,37%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ:20,0200 -0,10%

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

