Οι ναύλοι των δεξαμενοπλοίων που μεταφέρουν ρωσικό πετρέλαιο από τις ακτές του Ειρηνικού καταγράφουν κατακόρυφη πτώση μετά την εκτίναξή τους έως και τρεις φορές υψηλότερα τον Ιανουάριο ως απόρροια των κυρώσεων που ανακοίνωσαν τον προηγούμενο μήνα οι ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα, όπως δήλωσαν στο Reuters παράγοντες της αγοράς, το κόστος μεταφοράς φορτίων αργού πετρελαίου τύπου Espo από τον τερματικό σταθμό του λιμένα Κοζμίνο της Ρωσίας έχει μειωθεί ήδη κατά το ήμισυ.

Οι ναύλοι τον προηγούμενο μήνα εκτινάχθηκαν στα 7,5 εκατ. δολάρια για τα δρομολόγια προς την Κίνα, μετά την ένταξη από τις ΗΠΑ 183 πλοίων στη μαύρη λίστα.

Ωστόσο, πλέον η έλλειψη διαθέσιμων δεξαμενοπλοίων τύπου aframax έχει μειωθεί.

Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς πετρελαίου, η είσοδος στην αγορά περισσότερων «καθαρών» πλοίων, που δεν υπόκεινται δηλαδή στις κυρώσεις της Δύσης, έχει ρίξει το ύψος των ναύλων, οι οποίοι κυμαίνονται πλέον μεταξύ 4 και 5 εκατ. δολαρίων, παραμένοντας όμως ακόμα πολύ υψηλότερα από το επίπεδο του 1,5 εκατ. δολαρίων που ήταν πριν τις κυρώσεις που ανακοίνωσαν στις 10 Ιανουαρίου οι ΗΠΑ.

«Οι αναταράξεις στην εφοδιαστική αλυσίδα έχουν αμβλυνθεί σε έναν βαθμό, αλλά δεν έχουν εξαλειφθεί, καθώς η Κίνα συνεχίζει να τηρεί την απαγόρευση για χαρακτηρισμένα πλοία που παρακάμπτουν τις κυρώσεις», σύμφωνα με έναν έμπορο πετρελαίου.

«Ελπίζω ότι τα νέα πλοία θα φτάσουν στα τέλη Φεβρουαρίου και τότε οι ναύλοι θα μειωθούν ακόμη περισσότερο», πρόσθεσε ένας άλλος έμπορος.

Τα δρομολόγια από το Κοζμίνο δεν φαίνεται όμως να έχουν επηρεαστεί σημαντικά.

Τον προηγούμενο μήνα, από τον ρωσικό τερματικό σταθμό αναχώρησαν 3,5 εκατομμύρια τόνοι αργού πετρελαίου, ή 850.000 βαρέλια την ημέρα, έναντι μέσου όρου 3,8 εκατομμυρίων τόνων αργού τον μήνα το 2024, σύμφωνα με πηγή της αγοράς που μίλησε στο Reuters.

Στο τέλος Ιανουαρίου, η βρετανική ναυλομεσιτική εταιρεία Braemar ανέφερε ότι οι πρόσθετες αμερικανικές κυρώσεις σε βάρος πλοίων που μετέφεραν ρωσικό πετρέλαιο οδήγησαν στην είσοδο γηραιότερων πλοίων στην αγορά, για πρώτη φορά.

Η λονδρέζικη εταιρεία πρόσθεσε ότι εντόπισε τουλάχιστον 10 πλοία που φόρτωσαν ρωσικό πετρέλαιο και τα οποία δεν είχαν εμπλακεί ποτέ προηγουμένως στο εμπόριο αργού.

Από τα γηραιότερα πλοία που ενεπλάκησαν στο εμπόριο πετρελαίου μετά τη διεύρυνση της μαύρης λίστας των ΗΠΑ, οκτώ φόρτωσαν ρωσικό αργό από τα λιμάνια της Βαλτικής Θάλασσας, ένα πλοίο φόρτωσε στη Μαύρη Θάλασσα και ένα ακόμη στην Ασία.

Οι αγορές από την Ασία ρωσικού πετρελαίου φόρτωσης Μαρτίου σχεδόν σταμάτησαν προς τα τέλη Ιανουαρίου καθώς οι ναύλοι των δεξαμενοπλοίων αλλά και οι τιμές του πετρελαίου εκτοξεύθηκαν.

Οι έμποροι δήλωσαν ότι το διευρυνόμενο χάσμα των τιμών αγοράς και πώλησης οδήγησε στο «πάγωμα» της αγοράς καθώς το κόστος των ναύλων εκτινάχθηκε στα ύψη.

Το premium ανά βαρέλι αργού πετρελαίου τύπου Espo σε σχέση με την τιμή του ICE Brent προς την Κίνα κυμαινόταν μεταξύ 3 και 5 δολαρίων, από περίπου 2 δολάρια ανά βαρέλι που ήταν πριν τις νέες κυρώσεις των ΗΠΑ.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.