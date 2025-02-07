Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών για δεύτερη φορά η Μελίνα Τραυλού

Επανεξελέγη στην προεδρία της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών για την προσεχή τριετία η Μελίνα Τραυλού μετά τις αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν στις 6 Φεβρουαρίου για τη συγκρότηση νέου διοικητικού συμβουλίου που συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος: Τραυλού Ν. Μελίνα

Αντιπρόεδροι: Χανδρής Δ. Μιχαήλ, Λαιμός Ν. Αντώνιος Θ.

Γραμματείς: Bενιάμης Θ. Νικόλαος, Φαφαλιός Ι. Δημήτριος

Αναπλ. Γραμματείς: Γιουρούκος Δ. Γεώργιος, Προκοπίου Γ. Ιωάννα

Ταμίας: Ξυλάς Α. Γιάννης

Αναπλ. Ταμίας:Καρούσης Ι. Κωνσταντίνος

Μέλη: Αγγελικούση Ι. Μαρία, Αγγελόπουλος Κ. Γεώργιος, Κανελλάκης Χ. Αντώνιος, Καραγεωργίου Κ. Γεώργιος, Κούστας Δ. Ιωάννης (δρ), Κωνσταντακόπουλος Β. Κωνσταντίνος, Λεκανίδης Σ. Ιωάννης, Λιβανός Γ. Σταύρος, Λύρας Κ. Ιωάννης, Μαργαρώνης Ι. Γεώργιος, Μαρινάκης Μ. Ευάγγελος, Μαρτίνος Κ. Νικόλαος, Νομικός Α. Μάρκος, Οικονόμου Χ. Γεώργιος, Παληού Σ. Σεμίραμις, Παπαγιαννόπουλος Α. Βασίλειος, Παππάς Π. Αλέξανδρος, Πίττας Ι. Αριστείδης, Σαρακάκης Δ. Δημήτριος, Φραγκίστα Α. Μαρία, Φράγκου Ν. Αγγελική.

Η πρόεδρος της ΕΕΕ Μελίνα Τραυλού σε δήλωσή της ανέφερε :«Με συγκίνηση και αίσθημα ευθύνης, αναλαμβάνω για δεύτερη συνεχόμενη φορά πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών. Θέλω να ευχαριστήσω όλες και όλους τους συναδέλφους μου για την ομόφωνη, τιμητική εμπιστοσύνη τους. Ενωμένοι θα συνεχίσουμε να προασπίζουμε τη ναυτιλία των Ελλήνων, ως παγκόσμιο σύμβολο ηγεσίας και υπερηφάνειας της πατρίδας μας».

