«Βυθίζεται» το Χρηματιστήριο Αθηνών - Απώλειες άνω του 5%

Αυξάνονται οι πιέσεις στις τιμές των μετοχών με την αγορά να καταγράφει μεγάλες απώλειες, άνω του 5%, υποχωρώντας κάτω από τα επίπεδα των 2.100 μονάδων.

Σε κλοιό πιέσεων βρίσκονται και σήμερα οι ευρωπαϊκές αγορές, με τους κραδασμούς να βαθαίνουν καθώς διευρύνεται η σύγκρουση στο Ιράν, εν μέσω νέου άλματος των τιμών του φυσικού αερίου και πετρελαίου.

Στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων βρίσκονται οι μετοχές της Viohalco, της Elvalhalcor, της ΔΕΗ και των τραπεζών.

O Γενικός Δείκτης, διαμορφώνεται στις 2.082,37 μονάδες σημειώνοντας απώλειες 5,39%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 138,25 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 4,80%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 4,14%.

Πτωτικά κινούνται όλες οι μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης και τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Elvalhalcor (-9,40%), της Viohalco (-8,42%), της ΔΕΗ (-7,13%), της Eurobank (-5,86 %) και της Εθνικής (-5,60%)

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Alpha Bank και η Eurobank, διακινώντας 6.128.797 και 5.142.379 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Alpha Bank με 20,43 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 17,89 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 7 μετοχές, 103 πτωτικά και 6 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές Ξυλεμπορία(π) (+9,40%) και Προοδευτική (+2,48%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές Doppler (-9,83%) και Lavipharm (-9,45%).



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

