«Βυθίζεται» το Χρηματιστήριο Αθηνών - Απώλειες άνω του 5%

Αυξάνονται οι πιέσεις στις τιμές των μετοχών με την αγορά να καταγράφει μεγάλες απώλειες, άνω του 5%, υποχωρώντας κάτω από τα επίπεδα των 2.100 μονάδων.
Σε κλοιό πιέσεων βρίσκονται και σήμερα οι ευρωπαϊκές αγορές, με τους κραδασμούς να βαθαίνουν καθώς διευρύνεται η σύγκρουση στο Ιράν, εν μέσω νέου άλματος των τιμών του φυσικού αερίου και πετρελαίου.
Στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων βρίσκονται οι μετοχές της Viohalco, της Elvalhalcor, της ΔΕΗ και των τραπεζών.
O Γενικός Δείκτης, διαμορφώνεται στις 2.082,37 μονάδες σημειώνοντας απώλειες 5,39%.
Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 138,25 εκατ. ευρώ.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 4,80%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 4,14%.
Πτωτικά κινούνται όλες οι μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης και τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Elvalhalcor (-9,40%), της Viohalco (-8,42%), της ΔΕΗ (-7,13%), της Eurobank (-5,86 %) και της Εθνικής (-5,60%)
Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Alpha Bank και η Eurobank, διακινώντας 6.128.797 και 5.142.379 μετοχές, αντιστοίχως.
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Alpha Bank με 20,43 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 17,89 εκατ. ευρώ.
Ανοδικά κινούνται 7 μετοχές, 103 πτωτικά και 6 παραμένουν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές Ξυλεμπορία(π) (+9,40%) και Προοδευτική (+2,48%).
Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές Doppler (-9,83%) και Lavipharm (-9,45%).
