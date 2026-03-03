Στο 3% ανήλθε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Φεβρουάριο από 2,9% τον Ιανουάριο, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat.

Ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη αναμένεται να ανέλθει σε 1,9% τον Φεβρουάριο του 2026, από 1,7% τον Ιανουάριο.

Εξετάζοντας τα κύρια συστατικά του πληθωρισμού στην ευρωζώνη, οι υπηρεσίες αναμένεται να έχουν το υψηλότερο ετήσιο ποσοστό τον Φεβρουάριο (3,4%, σε σύγκριση με 3,2% τον Ιανουάριο), ακολουθούμενες από τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τον καπνό (2,6%, σταθερό σε σύγκριση με τον Ιανουάριο), τα μη ενεργειακά βιομηχανικά προϊόντα (0,7%, σε σύγκριση με 0,4% τον Ιανουάριο) και την ενέργεια (-3,2%, σε σύγκριση με -4,0% τον Ιανουάριο).

Πηγή: skai.gr

