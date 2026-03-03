Νέα «βουτιά» για τις αγορές σήμερα - Ενισχύεται το δολάριο, σε πτώση ο χρυσός

Διευρύνουν τις απώλειές τους την Τρίτη οι παγκόσμιες χρηματαγορές, καθώς η κλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή προκαλεί έντονες ανησυχίες στους επενδυτές.

Ταυτόχρονα, το δολάριο συνεχίζει να ενισχύεται και σήμερα, ενώ αντίθετα ο χρυσός καταγράφει μικρή πτώση.

Πτωτικά οι ευρωαγορές

Συνεχίζεται και σήμερα η πτώση των τιμών των ευρωπαϊκών μετοχών, καθώς αυξήθηκαν οι πωλήσεις από τους επενδυτές που βρίσκονται αντιμέτωποι με την προοπτική ενός παρατεταμένου πολέμου στη Μέση Ανατολή, ενώ η αύξηση των τιμών του πετρελαίου προκαλεί φόβους για άνοδο του κόστους διαβίωσης.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημειώνει «βουτιά» 2,54 % στις 607,77 μονάδες, ενώ ο Euro Stoxx 50, με τα βαριά χαρτιά της Ευρωζώνης, χάνει 2,87% και κινείται στις 5.820,30 μονάδες. Στα επιμέρους χρηματιστήρια, στη Φρανκφούρτη ο δείκτης DAX καταγράφει πτώση 3,03% στις 23.891,88 μονάδες, στο Παρίσι ο CAC 40 χάνει 2,37% στις 8.195,42 μονάδες, ενώ στο Λονδίνο ο FTSE 100 κινείται με απώλειες 2,28% στις 10.534,69 μονάδες.

Απώλειες καταγράφονται και στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, με τον δείκτη FTSE MIB στο Μιλάνο να χάνει 3,45% και τον IBEX 35 στη Μαδρίτη να σημειώνει «βουτιά» 3,55%.

Χρηματιστήριο Αθηνών

Σε κλοιό ισχυρών πιέσεων βρίσκονται και σήμερα οι τιμές των μετοχών στο ξεκίνημα της συνεδρίασης, εν μέσω αρνητικού κλίματος και στις ευρωπαϊκές αγορές, με τους κραδασμούς στις αγορές να βαθαίνουν καθώς διευρύνεται η σύγκρουση στο Ιράν.

Στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων βρίσκονται οι τραπεζικές μετοχές και οι μετοχές της Viohalco και της Elvalhalcor.

O Γενικός Δείκτης, στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.123,59 μονάδες σημειώνοντας πτώση 3,52%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 50,5 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 3,57%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 3,05%.

Απώλειες καταγράφουν όλες οι μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης και τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές της Elvalhalcor (-6,19%), της Viohalco (-6,18%), της Eurobank (-5,59%), της Εθνικής (-4,72%), της Optima Bank (-4,46%) και της Alpha Bank (-4,43%).

Ανοδικά κινούνται 8 μετοχές, 95 πτωτικά και 4 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές Ξυλεμπορία (π) (+9,40%) και Orilina (+3,47%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές Ίλυδα (-8,33%) και Lavipharm (-7,09%).

Άνοδος για το δολάριο, πτώση για τον χρυσό

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,55% και διαμορφώνεται στα 1,1628 δολάρια.

Το ευρώ βρίσκεται στα 183,1140 γεν, στο 0,8735 με τη στερλίνα και στο 0,9115 με το ελβετικό φράγκο.

Η ισοτιμία του δολαρίου ενισχύεται σε ποσοστό 0,09% έναντι του γεν και διαμορφώνεται στα 157,5070 γεν.

Η στερλίνα έναντι του δολαρίου σημειώνει πτώση 0,71% και διαμορφώνεται στα 1,3310 δολάρια.

Ο χρυσός διαπραγματεύεται στα 5.297 δολάρια ανά ουγγιά, με πτώση 0,47%.

Διαβάστε εδώ περισσότερα για την κρίση στη Μέση Ανατολή

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.