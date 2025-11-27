Βρετανία: Ο νέος προϋπολογισμός εκτοξεύει τα φορολογικά βάρη σε ιστορικό υψηλό

Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Καθώς η υπουργός Οικονομικών του Ηνωμένου Βασιλείου, Ρέιτσελ Ριβς, ετοιμαζόταν να εκφωνήσει τη σημαντικότερη ομιλία της μέχρι τώρα πολιτικής της καριέρας, ένα πρωτοφανές περιστατικό ήρθε να δυναμιτίσει ακόμα περισσότερο το κλίμα εντός της Βουλής των Κοινοτήτων.

Ένα «τεχνικό λάθος» είχε σαν αποτέλεσμα να διαρρεύσει η έκθεση του Γραφείου Υπευθυνότητας Προϋπολογισμού (OBR), του ανεξάρτητου δημοσιονομικού ελεγκτή, αποκαλύπτοντας 45 λεπτά νωρίτερα όλα τα μέτρα που περιελάμβανε το πακέτο του υπουργείου Οικονομικών.

Το φιάσκο χαρακτηρίστηκε ως «στιγμή απόλυτης καταστροφής» από πηγή του υπουργείου οικονομικών που μίλησε στους Times και ασκεί τεράστια πίεση στον πρόεδρο του OBR, Ρίτσαρντ Χιουζ, να παραιτηθεί.

Μετά την αρχική αναστάτωση, η υπουργός οικονομικών ανακοίνωσε μία σειρά νέων φορολογικών αυξήσεων για την επόμενη πενταετία ύψους σχεδόν 26 δισεκατομμυρίων λιρών. «Αυτές είναι οι επιλογές μου», δήλωσε. «Όχι λιτότητα. Όχι απερίσκεπτος δανεισμός. Όχι εθελοτυφλία απέναντι στην αδικία. Η επιλογή μου είναι ένας προϋπολογισμός για δίκαιους φόρους, ισχυρές δημόσιες υπηρεσίες και σταθερή οικονομία».

Με τις νέες ρυθμίσεις, το φορολογικό βάρος θα ανέλθει στο 38% του εθνικού εισοδήματος έως το 2031, ποσοστό που αποτελεί ιστορικό ρεκόρ.

Κεντρικό σημείο του προϋπολογισμού είναι το τριετές πάγωμα των ορίων του φόρου εισοδήματος. Τα βρετανικά μέσα μιλούν για έναν «κρυφό φόρο» που αναμένεται να οδηγήσει έναν στους τέσσερις φορολογούμενους, περίπου 10,6 εκατομμύρια πολίτες, σε υψηλότερες φορολογικές κλίμακες έως το 2030. Το μέτρο αυτό θα αποφέρει 12,7 δισ. λίρες στα κρατικά ταμεία, ενώ θα έχει ως αποτέλεσμα όλοι όσοι λαμβάνουν πλήρη κρατική σύνταξη να πληρώσουν φόρο εισοδήματος για πρώτη φορά.

Επιπλέον, ο προϋπολογισμός προβλέπει αυξήσεις στη φορολογία ακινήτων αξίας άνω των 2 εκατομμυρίων λιρών αλλά και υψηλότερους φόρους σε αποταμιεύσεις και μερίσματα.

Από την ανάληψη της εξουσίας, η κυβέρνηση των Εργατικών έχει αυξήσει τους φόρους κατά 66 δισ. λίρες, ποσό μεγαλύτερο από οποιαδήποτε κυβέρνηση από το 1970.

Στον αντίποδα, αυξάνονται οι δαπάνες πρόνοιας κατά 16 δισ. λίρες ετησίως έως το τέλος της δεκαετίας.

Η σημαντικότερη κοινωνική παρέμβαση ήταν η κατάργηση του αμφιλεγόμενου ορίου των δύο παιδιών, που εμπόδιζε τις οικογένειες να λαμβάνουν επιπλέον κρατικά επιδόματα για το τρίτο και κάθε επόμενο παιδί τους. Η κίνηση αυτή θα βγάλει από το φάσμα της φτώχειας 450.000 παιδιά, σύμφωνα με την υπουργό.

Η αρχηγός του Συντηρητικού Κόμματος, Κέμι Μπέιντενοχ, χαρακτήρισε το πακέτο μέτρων ως «έναν προϋπολογισμό για την "οδό επιδομάτων" πληρωμένο από τους εργαζόμενους», προσθέτοντας πως η κυβέρνηση έχει χάσει κάθε αξιοπιστία. Από την πλευρά της, η Ριβς υπεραμύνθηκε των επιλογών της, λέγοντας πως ζητά συνεισφορά από όλους, αλλά διασφαλίζει ότι οι πλουσιότεροι θα συνεισφέρουν τα περισσότερα.

Μετά το σοκ της πρόωρης διαρροής, οι αγορές αντέδρασαν θετικά. H λίρα ενισχύθηκε έναντι του δολαρίου και ο δείκτης FTSE 100 σημείωσε άνοδο 1%. Οι επενδυτές φάνηκαν να καθησυχάζονται από τη δέσμευση για μείωση του δανεισμού την επόμενη πενταετία.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.