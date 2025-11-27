Το βελγικό αποθετήριο τίτλων Euroclear προειδοποιεί ότι το ευρωπαϊκό σχέδιο για ένα δάνειο 140 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Ουκρανία, με βάση τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία θα μπορούσε να γυρίσει μπούμερανγκ, αυξάνοντας τα spreads.



Συγκεκριμένα, το βελγικό αποθετήριο τίτλων προειδοποιεί ότι η αξιοποίηση ρωσικών περιουσιακών στοιχείων θα θεωρηθεί ως «δήμευση» και θα αυξήσει το κόστος δανεισμού για τα κράτη μέλη, ανέφεραν οι Financial Times την Πέμπτη.

Η Euroclear δείχνει έτοιμη να μηνύσει την ΕΕ σε περίπτωση κατάσχεσης ρωσικών κεφαλαίων.

«Οτιδήποτε μοιάζει με δήμευση θα ήταν παράνομο», προειδοποίησε την περασμένη εβδομάδα σε συνέντευξή της στη γαλλική εφημερίδα Le Monde η Βαλερί Ουρμπέν, γενική διευθύντρια της Euroclear.



«Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Κάτι τέτοιο θα παραβίαζε το διεθνές δίκαιο της κρατικής κυριαρχίας των περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν σε ένα κράτος. Η Ρωσία θα μπορούσε στη συνέχεια να κινήσει νομικές διαδικασίες».

«Υπάρχουν νόμοι. Ανάλογα με το νομικό πλαίσιο, θα αποφασίσουμε τι μπορούμε και τι θέλουμε να κάνουμε» δηλώνει, αφήνοντας κάθε ενδεχόμενο ανοιχτό.

«Το πιο σημαντικό για την Euroclear είναι η αξιοπιστία και η εμπιστοσύνη», επιμένει στη συνέντευξή της στη Le Monde. «Είμαστε ένας ουσιώδης κρίκος που πρέπει να παραμείνει αλάνθαστος για τη σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών».





