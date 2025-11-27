Σήμερα… πληρώνει η επιστροφή ενοικίου – Ποιοι θα την χάσουν

Του Βαγγέλη Δουράκη

«Καμπανάκι» χτυπά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για χιλιάδες δικαιούχους της επιστροφής ενοικίου που κινδυνεύουν να τη χάσουν: Σήμερα το απόγευμα θα πιστωθούν τα χρήματα της ενίσχυσης στους τραπεζικούς λογαριασμούς όσων πληρούν τα κριτήρια, υπάρχουν όμως και κάποιοι που θα περιμένουν μάταια να τα εισπράξουν. Και αυτό γιατί «ξέχασαν» να δηλώσουν τον απαραίτητο ΙΒΑΝ, όπου και θα καταβληθούν τα χρήματα.



Έτσι, ενόψει και των επερχόμενων πληρωμών της επιστροφής ενοικίου, η ΑΑΔΕ απευθύνει επείγουσα πρόσκληση σε περισσότερους από 100.000 δικαιούχους να δηλώσουν ΙΒΑΝ, διαφορετικά δεν θα λάβουν εγκαίρως ενισχύσεις, αλλά και επιστροφές φόρου.

Τι πρέπει να κάνουν όσοι δεν έχουν δηλώσει ΙΒΑΝ

Συγκεκριμένα, πρέπει να δηλώσουν λογαριασμό ΙΒΑΝ, ώστε να λαμβάνουν άμεσα και με ασφάλεια τις επιστροφές ή τις επιδοτήσεις που δικαιούνται, καλεί η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων τους πολίτες.

Περισσότεροι από 100.000 δικαιούχοι που δεν έχουν δηλώσει ΙΒΑΝ θα ενημερωθούν και με προσωπικό μήνυμα.

Πρόκειται για περίπου 70.000 δικαιούχους επιστροφής φόρου και 30.000 δικαιούχους επιστροφής ενοικίου, οι οποίοι αναμένουν άμεση πίστωση στους λογαριασμούς τους, ενώ δεν έχουν δηλώσει λογαριασμό ΙΒΑΝ.

Σε κάθε περίπτωση, η δήλωση ΙΒΑΝ εξασφαλίζει την ομαλή ολοκλήρωση των πληρωμών, αποφεύγοντας άσκοπες καθυστερήσεις.

Προκειμένου να δηλωθεί ΙΒΑΝ ο δικαιούχος πρέπει να συνδεθεί με τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet στην ψηφιακή πύλη myAADE (myAADE.gov.gr).

Κατόπιν επιλέγει Μητρώο & Επικοινωνία > Δήλωση Λογαριασμού ΙΒΑΝ και καταχωρεί τον λογαριασμό, αφού προηγουμένως βεβαιωθεί ότι είναι ενεργός και στο όνομά του.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521:

Τηλεφωνικά στο 1521, χωρίς χρέωση, εργάσιμες ημέρες από 7:00 έως 20:00

Ψηφιακά στο my1521, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, επιλέγοντας: Θέματα Μητρώου > Μητρώο Φυσικών /Νομικών Προσώπων > Στοιχεία Επικοινωνίας > Δήλωση Λογαριασμού IBAN

Σήμερα η πληρωμή της επιστροφής ενοικίου

Όπως και να έχει σήμερα το απόγευμα θα πιστωθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων η επιστροφή ενοικίου και τα χρήματα θα είναι διαθέσιμα μέσω των ΑΤΜ.

Οι λάτρεις του… γκισέ θα μπορούν να λάβουν την ενίσχυση αύριο το πρωί Παρασκευή 28 Νοεμβρίου.

Από φέτος τον Νοέμβριο και κάθε χρόνο τον ίδιο μήνα, θα πιστώνεται από το κράτος ένα μίσθωμα ετησίως, είτε αφορά κύρια κατοικία, είτε φοιτητική κατοικία, στον τραπεζικό λογαριασμό του ενοικιαστή.

Πιο συγκεκριμένα, με βάση τις δηλώσεις που έγιναν για το φορολογικό έτος 2024, το 1/12 του ετήσιου δηλωθέντος ενοικίου – τόσο για την κύρια κατοικία, όσο και για τη φοιτητική κατοικία – επιστρέφεται στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.

Το μέγιστο ποσό επιστροφής για την κύρια κατοικία ανέρχεται σε 800 ευρώ επαυξανόμενο κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο του ενοικιαστή.

Το μέγιστο ποσό επιστροφής για τη φοιτητική κατοικία ανέρχεται επίσης σε 800 ευρώ.

Η ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με χρέη που έχουν βεβαιωθεί στη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπά τους, τα ασφαλιστικά ταμεία και τους παρόχους.

Ποιοι είναι δικαιούχοι της επιστροφής ενοικίου

Υπάρχουν ωστόσο συγκεκριμένα κριτήρια που καθορίζουν τους δικαιούχους της επιστροφής ενοικίου.

Συγκεκριμένα, αυτά έχουν ως εξής:

Για τον άγαμο ορίζεται μέγιστο όριο εισοδήματος 20.000 ευρώ.

Για τους έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης ορίζεται μέγιστο όριο οικογενειακού εισοδήματος 28.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 4.000 ευρώ για κάθε τέκνο.

Για τις μονογονεϊκές οικογένειες ορίζεται μέγιστο όριο οικογενειακού εισοδήματος 31.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο πέραν του πρώτου.

Αναφορικά με τα περιουσιακά κριτήρια για την επιστροφή ενοικίου για κύρια κατοικία ορίζεται ότι το σύνολο της αξίας της οικογενειακής περιουσίας, όπως προσδιορίζεται κατά τον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ του τρέχοντος έτους, δεν μπορεί δηλαδή να υπερβαίνει τα 120.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό προσαυξανόμενο κατά 20.000 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού.

Σε ότι αφορά την επιστροφή ενοικίου για φοιτητική κατοικία δεν ορίζεται περιουσιακό όριο.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.