«Παγίδες» κρύβει το νέο καθεστώς φοροαπαλλαγών που νομοθέτησε το Κράτος για όσους επιλέξουν είτε να «ανοίξουν» τα κενά διαμερίσματά τους για να τα

εκμισθώσουν, είτε να φύγουν από τις βραχυχρόνιες και να τα διαθέσουν σε μακροχρόνιες μισθώσεις. Αν και το δέλεαρ της τριετούς φοροαπαλλαγής υιοθετήθηκε για αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, εντούτοις η όλη διαδικασία είναι «ναρκοθετημένη» από τις πολλαπλές εξαιρέσεις και τα «ψιλά

γράμματα» των σχετικών διατάξεων.

Η εγκύκλιος της ΑΑΔΕ, η οποία ενεργοποιεί τις διατάξεις του πρόσφατου φορολογικού νόμου για την τριετή φοροαπαλλαγή μισθωμάτων, αναδεικνύει αυτές τις «λεπτομέρειες» που μπορεί να κοστίσουν ακριβά στους ιδιοκτήτες ακινήτων.

Ποιες είναι οι «παγίδες» του νέου καθεστώτος

Εκείνο που γίνεται ξεκάθαρο ευθύς εξαρχής είναι πως το εύρος των ωφελούμενων περιορίζεται σε εκείνους που είχαν δηλώσει στην εφορία έως τις 5 Δεκεμβρίου 2024 ότι διαθέτουν κλειστά ακίνητα και σκοπεύουν να νοικιάσουν τις κατοικίες με μακροχρόνια μίσθωση εντός του 2025.

Αυτό σημαίνει αυτομάτως ότι εκτός της τριετούς φοροαπαλλαγήςμένουν όσοι έσπευσαν να δηλώσουν τα κλειστά ή προς διάθεση σε βραχυχρόνια μίσθωση ακίνητά τους, μετά τις 5 Δεκεμβρίου.

Όπως αποσαφηνίζεται ακόμη στην εγκύκλιο που εξέδωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, τα ακίνητα πρέπει να έχουν δηλωθεί ως κενά στις φορολογικές δηλώσεις των ετών 2022, 2023 και εφόσον η σύμβαση συναφθεί το 2024 και το 2025.

Για αυτά που χρησιμοποιούνταν για βραχυχρόνια μίσθωση, αυτή η χρήση θα πρέπει να έχει δηλωθεί στην ΑΑΔΕ για τουλάχιστον ένα έτος πριν από τη μετατροπή τους σε μακροχρόνια μίσθωση.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η εγκύκλιος «η συνδρομή των προϋποθέσεων της απαλλαγής της παρούσας αποδεικνύεται μόνο από εμπρόθεσμες δηλώσεις πληροφοριακών στοιχείων και φορολογίας εισοδήματος και, ειδικά ως προς τα έτη 2022 και 2023, από δηλώσεις που έχουν υποβληθεί έως την ημερομηνία

δημοσίευσης του παρόντος (19-12-2024)».

Πότε πρέπει να επιστραφούν αναδρομικά οι… φοροαπαλλαγές

Στην εγκύκλιο της ΑΑΔΕ ορίζεται ακόμη πότε ένας ιδιοκτήτης ακινήτων χάνει την τριετή φοροαπαλλαγή. Αυτό συμβαίνει αν εντός των τριών ετών το ακίνητο:

α) κενωθεί, η απαλλαγή παύει να ισχύει από το φορολογικό έτος που αυτό κενώνεται

β) διατεθεί για βραχυχρόνια μίσθωση, η απαλλαγή παύει να ισχύει από το πρώτο έτος της μίσθωσης.

Η διάταξη ορίζει ότι το μέτρο της φοροαπαλλαγής αφορά σε ακίνητα έως 120 τ.μ. και όπως προαναφέρθηκε σε συμβάσεις που έχουν συναφθεί μεταξύ 8 Σεπτεμβρίου 2024 και 31 Δεκεμβρίου 2025.

Επίσης η σύμβαση μίσθωσης διαρκεί 36 μήνες μετά τον μήνα υπογραφής της. Άλλο ένα σημείο που θα πρέπει να προσέξουν όσοι θελήσουν να εκμεταλλευτούν τις διατάξεις του νόμου είναι ότι εάν η κατοικία εντός των τριών ετών της σύμβασης, διατεθεί για βραχυχρόνια μίσθωση, η απαλλαγή παύει να ισχύει αναδρομικά από το πρώτο έτος της μίσθωσης, οπότε θα τεθεί και θέμα αναδρομικής καταβολής φόρου εισοδήματος για όλα τα προηγουμένως εισπραχθέντα μισθώματα που είχαν απαλλαγεί από το φόρο εισοδήματος.

