Διαδικασίες «εξπρές» στις επιστροφές φόρου

Με διαδικασίες εξπρές και μέσα σε διάστημα μίας εβδομάδας γίνεται η επιστροφή φόρου στους δικαιούχους, στοιχείο που εξηγεί ως ένα βαθμό και το γεγονός ότι η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων «τρέχει» με τα «χίλια»: Αυτή την στιγμή τα έντυπα Ε1 που έχουν κατατεθεί ξεπερνούν τα 710.000, υποβάλλονται δηλαδή καθημερινά περισσότερες από 44.000 δηλώσεις. Βεβαίως, έχει σημασία και το ότι τα στοιχεία μισθωτών και συνταξιούχων χωρίς άλλη πηγή εισοδήματος είναι προσυμπληρωμένα.

Άλλο ένα δεδομένο που ωθεί τους φορολογούμενους φέτος να κάνουν νωρίς – νωρίς τις φορολογικές τους δηλώσεις, είναι το «κέρδος» της έκπτωσης 4% στην εφάπαξ εξόφληση, εάν τις υποβάλλουν εντός του τρέχοντος μήνα.

Ποιοι παίρνουν την επιστροφή τους μέσα σε μία εβδομάδα

Σε κάθε περίπτωση, πλέον τα ποσά των επιστροφών αποδίδονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων με διαδικασίες εξπρές, χωρίς να ξεπερνούν τη μία εβδομάδα σε αναμονή. Βεβαίως, αυτό το χρονικό διάστημα αφορά σε περιπτώσεις που το «σύστημα» δεν έχει εντοπίσει άλλες οφειλές του υπόχρεου, είτε στην Εφορία, είτε σε Ασφαλιστικά Ταμεία και δεν έχουν δέσμευση ενημερότητας.

Ειδικά για τις επιστροφές φόρου η ΑΑΔΕ ακολουθεί συγκεκριμένες διαδικασίες που προβλέπουν πως:

Επιστροφές φόρου εισοδήματος σε φορολογούμενους που δεν έχουν φορολογικές ή ασφαλιστικές οφειλές ή δέσμευση ενημερότητας, θα αποστέλλονται στην Τράπεζα της Ελλάδος για άμεση επιστροφή σε εβδομαδιαία βάση.

Επιστροφές φόρου εισοδήματος σε φορολογούμενους που δεν έχουν δέσμευση ενημερότητας, αλλά έχουν ασφαλιστικές ή φορολογικές οφειλές, θα συμψηφίζονται κεντρικά ανά εβδομάδα αρχής γενομένης από 5-6 Απριλίου. Όσοι συμψηφισμοί δεν θα μπορούν να διενεργηθούν κεντρικά, θα διεκπεραιώνονται στο συντομότερο δυνατό χρόνο από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, ΔΟΥ / ΚΕΒΕΙΣ.

Οφειλές από το φόρο εισοδήματος θα συμψηφίζονται κατά προτεραιότητα με δικαιώματα επιστροφής, που υπάρχουν ή θα γεννηθούν μέχρι τις 31/7/2025, ώστε σε περίπτωση εξόφλησης του φόρου εισοδήματος μέσω του συμψηφισμού, να χορηγείται η έκπτωση που αντιστοιχεί στον χρόνο υποβολής της δήλωσης.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιστροφή των φόρων στους δικαιούχους είναι να έχει δηλωθεί ορθά ο λογαριασμός. Και η διαδρομή που ακολουθείται για είναι αυτό είναι Μητρώο & Επικοινωνία / Δήλωση Λογαριασμού ΙΒΑΝ. Αποδεκτοί είναι οι λογαριασμοί ΙΒΑΝ που τηρεί ο δικαιούχος σε παρόχους υπηρεσιών πληρωμών σε χώρες εντός του Ενιαίου Χώρου Πληρωμών σε Ευρώ (SEPA).

Το «κέρδος» με την εφάπαξ πληρωμή του φόρου

Δεν είναι λίγοι πάντως και εκείνοι που σπεύδουν να υποβάλλουν τις δηλώσεις τους για να «κερδίσουν» μεγαλύτερη έκπτωση, στην περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης του φόρου.

Η αποπληρωμή του μπορεί να γίνει σε οκτώ μηνιαίες δόσεις για τη διευκόλυνση των φορολογούμενων, ωστόσο υπάρχει και η δυνατότητα να πληρωθεί εφάπαξ με έκπτωση που φτάνει το 4%, αν η φορολογική δήλωση του υπόχρεου οριστικοποιηθεί μέχρι τις 30 Απριλίου.

Αντίστοιχα, η έκπτωση μειώνεται στο 3%-2% ανάλογα με το χρόνο υποβολής, αν η πληρωμή γίνει εφάπαξ.

Αυτό είναι κάτι που πρέπει να προσέξει ο φορολογούμενος και πρέπει να «βιαστεί» να οριστικοποιήσει τη φορολογική του δήλωση για να προλάβει την προθεσμία και να έχει όφελος.

Οι ημερομηνίες «κλειδί» είναι οι εξής:

Φορολογική δήλωση έως τις 30 Απριλίου: Έκπτωση 4%

Φορολογική δήλωση μετά τις 30 Απριλίου και έως τις 15 Ιουνίου: Έκπτωση 3%

Φορολογική δήλωση μετά τις 15 Ιουνίου και έως τις 15 Ιουλίου: Έκπτωση 2%.



