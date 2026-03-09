Ανώτατο όριο στις τιμές των καυσίμων για πρώτη φορά εδώ και σχεδόν 30 χρόνια θα επιβάλλει η Νότια Κορέα, καθώς εντείνονται παγκοσμίως οι ανησυχίες για την εκρηκτική άνοδο των τιμών του πετρελαίου.

Ο πρόεδρος Λι Τζε Μιούνγκ ανακοίνωσε τη Δευτέρα την επιβολή του πλαφόν, συγκαλώντας έκτακτη σύσκεψη εν μέσω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, η οποία, όπως είπε, επιβαρύνει σημαντικά την οικονομία της Νότιας Κορέας, που εξαρτάται από την ενέργεια.

Το υπουργείο Βιομηχανίας της χώρας σχεδιάζει να θέσει σε εφαρμογή το ανώτατο όριο τιμών εντός της εβδομάδας, δήλωσε ο επικεφαλής προεδρικός σύμβουλος πολιτικής.

Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα, δεδομένης της θέσης της Νότιας Κορέας ως μεγάλης παγκόσμιας οικονομίας, κορυφαίας εξαγωγικής δύναμης και βασικού μέλους της G20.

«Για τα πετρελαϊκά προϊόντα των οποίων οι τιμές έχουν αυξηθεί υπερβολικά το τελευταίο διάστημα, το σύστημα ανώτατης τιμής πρέπει να εισαχθεί γρήγορα και να εφαρμοστεί αποφασιστικά», δήλωσε ο Λι.

Ο Λι κάλεσε επίσης την κυβέρνησή του να εντείνει τους ελέγχους στις εταιρείες διύλισης πετρελαίου και στα πρατήρια καυσίμων, ώστε να αποτραπούν φαινόμενα χειραγώγησης της αγοράς, ενώ παράλληλα ζήτησε να καταβληθούν προσπάθειες για την εξασφάλιση πλοίων εφοδιασμού που δεν διέρχονται από το Στενό του Ορμούζ.

Την περασμένη εβδομάδα, η κυβέρνηση της Νότιας Κορέας ανακοίνωσε ότι θα παραλάβει περισσότερα από έξι εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Η τιμή του πετρελαίου ξεπέρασε την Κυριακή τα 100 δολάρια ανά βαρέλι, για πρώτη φορά μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022, και παραμένει πάνω από το ψυχολογικό αυτό όριο.



