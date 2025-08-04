Με φόντο τη μετάβαση της στη ζώνη του ευρώ και με το βλέμμα στραμμένο στη στενότερη συνεργασία με την Ελλάδα, η Βουλγαρία δίνει το «παρών» στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (6-14 Σεπτεμβρίου 2025), όπως γνωστοποιεί με σημερινή του ανακοίνωση το Βουλγαρο- Ελληνικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (BHCCI).

Η συμμετοχή της γειτονικής χώρας στη φετινή διοργάνωση της ΔΕΘ, αποκτά ιδιαίτερο βάρος, καθώς συμπίπτει με την αντίστροφη μέτρηση για την ένταξη της χώρας στην Ευρωζώνη από 1ης Ιανουαρίου 2026, αναδεικνύοντας -μεταξύ άλλων- και τις προοπτικές εμβάθυνσης των ελληνοβουλγαρικών σχέσεων σε στρατηγικά πεδία.

Η συμμετοχή της Βουλγαρίας διοργανώνεται από το BHCCI και το Green Transition Forum και τελεί υπό την αιγίδα του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου της Βουλγαρίας.

Η σημαντικότερη εκδήλωση της νουλγαρικής συμμετοχής έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου (10:30 - 12:15) στο Περίπτερο 16 της ΔΕΘ, με τίτλο «Bulgaria Meets the Euro». Στην εκδήλωση αυτή, όπως επισημαίνεται στη σημερινή ανακοίνωση, θα συμμετάσχουν υπουργοί, κυβερνητικοί αξιωματούχοι, κεντρικοί τραπεζίτες από τις δύο χώρες, καθώς και κορυφαίοι επιχειρηματίες και ακαδημαϊκοί, που θα αναλύσουν τη στρατηγική πορεία της Βουλγαρίας προς το ευρώ, τις προοπτικές συνεργασίας με την Ελλάδα και τις νέες ευρωπαϊκές ενεργειακές και οικονομικές προκλήσεις.

Στόχος τηςεκδήλωσης είναι να ανοίξει ο διάλογος για την ένταξη της Βουλγαρίας στο ευρώ από 1/1/2026, τις στρατηγικές διασυνδέσεις Ελλάδας - Βουλγαρίας σε τομείς όπως μεταφορές, υποδομές και ενέργεια, τις επενδυτικές προοπτικές σε κρίσιμους τομείς με έμφαση στη βιώσιμη ανάπτυξη και την ενεργειακή μετάβαση στο πλαίσιο των νέων ευρωπαϊκών σχεδίων.

Κατά το ΒHCCI, με τη φετινή εκθεσιακή συμμετοχή της Βουλγαρίας στην 89η ΔΕΘ, στόχος είναι θα δοθεί έμφαση στην οικονομική σύγκλιση και τον ηγετικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν η ίδια η χώρα και η Ελλάδα στη ΝΑ Ευρώπη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

