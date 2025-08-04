Σε δημόσια διαβούλευση από τη ΡΑΕΕΥ (Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων) βρίσκονται τα νέα μέτρα για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας.

Η εν λόγω δημόσια διαβούλευση επικεντρώνεται στην ανάγκη θέσπισης τέταρτης κατηγορίας σήμανσης διαφάνειας, τα κόκκινα τιμολόγια ρεύματος.

Χρωματιστά τιμολόγια

Υπουργική απόφαση του 2023, πρόβλεψε την ύπαρξη τριών κατηγοριών σημάνσεων διαφάνειας ως ακολούθως:

(α) Προϊόντα ορισμένου χρόνου και σταθερής τιμολόγησης (Σταθερά Τιμολόγια), τα οποία φέρουν μπλε χρωματική σήμανση,

(β) Προϊόντα κυμαινόμενης τιμολόγησης (Κυμαινόμενα Τιμολόγια), τα οποία φέρουν κίτρινη χρωματική σήμανση και

(γ) Προϊόντα δυναμικής τιμολόγησης (Δυναμικά Τιμολόγια), τα οποία φέρουν πορτοκαλί χρωματική σήμανση.

Το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Με την παρούσα Δημόσια Διαβούλευση, η Ρυθμιστική Αρχή προτείνει την επέκταση του υφιστάμενου χρωματικού κώδικα, με σκοπό να καταστεί εφικτή η διάθεση στην αγορά ευρύτερης ποικιλίας συμβάσεων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, η τιμή των οποίων δεν συνδέεται με τη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Η διεύρυνση αυτή αποσκοπεί στην ενθάρρυνση της ανάπτυξης και άλλων εμπορικών προϊόντων με στόχο την ενίσχυση του ανταγωνισμού στη λιανική αγορά ενέργειας καθώς και την ελευθερία επιλογής των καταναλωτών, χωρίς ωστόσο να θίγονται οι θεμελιώδεις αρχές της συγκρισιμότητας και διαφάνειας.

Τα ευέλικτα κόκκινα τιμολόγια δεν συνδέονται καθ’ οποιονδήποτε τρόπο με διακυμάνσεις της χονδρεμπορικής αγοράς, αλλά η χρέωση προμήθειας περιλαμβάνει ένα εκ των προτέρων οριζόμενο «ευέλικτο στοιχείο», το οποίο δύναται να μεταβάλλεται λόγω στοιχείων που δεν καθορίζονται από τον προμηθευτή, όπως επί παραδείγματι από την κατανάλωση.

Βασικά χαρακτηριστικά κόκκινου τιμολογίου

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα ευέλικτα τιμολόγια μπορεί να περιλαμβάνουν:

(α) κλιμακωτή τιμολόγηση ανά επίπεδο κατανάλωσης, για παράδειγμα μία σταθερή πάγια χρέωση προμήθειας (€/ημέρα ή €/μήνα) ή/και μία σταθερή τιμή προμήθειας (€/kWh) ανά βαθμίδα κατανάλωσης, καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης προμήθειας,

(β) μία σταθερή πάγια χρέωση προμήθειας (€/ημέρα ή €/μήνα) ή/και μία σταθερή τιμή προμήθειας (€/kWh), ανά εξάμηνο της ετήσιας διάρκειας της σύμβασης προμήθειας,

(γ) μία σταθερή πάγια χρέωση προμήθειας (€/ημέρα ή €/μήνα) ή/και μία σταθερή τιμή προμήθειας (€/kWh) ανά βαθμίδα κατανάλωσης και μία σταθερή πάγια χρέωση προμήθειας (€/ημέρα ή €/μήνα) ή/και μία σταθερή τιμή (προμήθειας (€/kWh) για την εκτός βαθμίδας κατανάλωσης, καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης προμήθειας.

Η ελάχιστη διάρκεια της σύμβασης προμήθειας των ευέλικτων προϊόντων ορισμένου χρόνου είναι δώδεκα μήνες από την ημέρα εκπροσώπησης του/των μετρητή/ων που αναφέρονται στη σύμβαση.

Οι όροι της σύμβασης προμήθειας των ευέλικτων προϊόντων ορισμένου χρόνου δεν δύναται να τροποποιούνται μονομερώς από τους προμηθευτές.

Ρήτρα αποχώρησης και εκπτώσεις

Στα ευέλικτα τιμολόγια δύναται να χρεώνεται ρήτρα πρόωρης αποχώρησης του πελάτη από τη σύμβαση προμήθειας. Στην περίπτωση αυτή, η ρήτρα είναι αναλογική και μειώνεται αναλόγως του κόστους που δημιουργεί στον προμηθευτή η πρόωρη αποχώρηση του πελάτη.

Στα ευέλικτα τιμολόγια δύναται να προσφέρονται εκπτώσεις. Το ύψος της έκπτωσης, η συνθήκη ενεργοποίησής της και ο τρόπος υπολογισμού της αναγράφεται αναλυτικά στους ειδικούς όρους της σύμβασης προμήθειας. Στην περίπτωση παροχής έκπτωσης συνέπειας, αυτή αποδίδεται και στον τελικό λογαριασμό του πελάτη.

Το ευέλικτο στοιχείο του τιμολογίου δύναται να περιλαμβάνει και διαφοροποίηση της τιμής λόγω κατανάλωσης σε ώρες μη αιχμής (peak – off-peak).

Πριν από τη σύναψη σύμβασης προμήθειας των ευέλικτων προϊόντων ορισμένου χρόνου παρέχεται στους τελικούς πελάτες περίληψη των βασικών συμβατικών όρων και προϋποθέσεων με εμφανή τρόπο και με σαφή και περιεκτική διατύπωση.

Η περίληψη αυτή περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:

την/τις πάγια/-ες χρεώσεις προμήθειας (€/ημέρα ή €/μήνα) ή/και την/τις τιμή/-ες προμήθειας (€/kWh), καθώς και το ευέλικτο στοιχείο μεταβολής τους το οποίο είναι εκ των προτέρων γνωστό και δεν δύναται να μεταβάλει απρόβλεπτα τη χρέωση προμήθειας καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης προμήθειας

αναφορά στη διάρκεια της σύμβασης (η οποία δεν δύναται να είναι μικρότερη του έτους)

σήμανση με κόκκινο

ανάλυση της ρήτρας πρόωρης αποχώρησης.

Ο προμηθευτής οφείλει ένα (1) μήνα πριν το τέλος της συμβατικής περιόδου προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας να ενημερώσει τον πελάτη για τη λήξη της σύμβασής του και να του προσφέρει κάποιο προϊόν προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας το οποίο μπορεί να επιλέξει έως τη λήξη της συμβατικής περιόδου, ενημερώνοντας τον ότι σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας δύναται να τον μεταφέρει είτε σε συγκεκριμένο κυμαινόμενο τιμολόγιο, είτε σε σταθερό τιμολόγιο ή ευέλικτο τιμολόγιο χωρίς ωστόσο την πρόβλεψη δυνατότητας χρέωσης ρήτρας πρόωρης αποχώρησης, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Ένωσης Ευρωπαίων Ρυθμιστών.

Η ρύθμιση αυτή στοχεύει στην αποφυγή υπαγωγής των αδρανών πελατών στο επαχθές οικονομικά καθεστώς της Καθολικής Υπηρεσίας. Κατόπιν των ανωτέρω, ο προμηθευτής αποστέλλει τη σύμβαση προμήθειας στον Πελάτη προς υπογραφή από τον τελευταίο.

Επισημαίνεται ότι οι προμηθευτές τηρούν απαρεγκλίτως τις διατάξεις του κώδικα προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας περί διακριτής αποτύπωσης των χρεώσεων προμήθειας από τις ρυθμιζόμενες και λοιπές χρεώσεις κατά την προσφορά προμήθειας (προσυμβατική διαδικασία), τη σύμβαση προμήθειας και τον λογαριασμό κατανάλωσης.

Σε όλα τα τιμολόγια προμήθειας, οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις και οι λοιπές χρεώσεις εκκαθαρίζονται και αποτυπώνονται στον λογαριασμό κατανάλωσης σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας και με γνώμονα τους σκοπούς δημοσίου συμφέροντος που εξυπηρετεί η κάθε κατηγορία χρέωσης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.