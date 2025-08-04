Ανακάμπτουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου, μετά την ισχυρή πτώση της Παρασκευής, εν μέσω ανοδικής αντίδρασης και των ευρωπαϊκών αγορών.

O Γενικός Δείκτης στις 11:00, διαμορφώνεται στις 1.973,68 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 0,69%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 29,55 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,76%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται οριακά σε ποσοστό 0,02%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Τραπέζης Κύπρου (+1,85%), της Metlen (+1,59%) και της Πειραιώς (+1,35%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές του ΟΛΠ (-3,30%) και της Coca Cola HBC (-1,49%).

Η μετοχή της Metlen διαπραγματεύεται από σήμερα και στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, καταγράφοντας υψηλά κέρδη στην έναρξη των συναλλαγών.

Οι μετοχές του ΟΛΠ διαπραγματεύονται σήμερα χωρίς το δικαίωμα στο μέρισμα ύψους 1,92 ευρώ ανά μετοχή.

Ανοδικά κινούνται 56 μετοχές, 23 πτωτικά και 14 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Προοδευτική (+8,00%) και Frigoglass (+6,08%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: ΟΛΠ (-3,30%) και Ιντερτέκ (-3,05%).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

