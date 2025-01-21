Παπουτσάνης: Αύξηση πωλήσεων 6,3% και ενίσχυση των εξαγωγών το 2024

Αύξηση πωλήσεων κατά 6,3%, ενίσχυση των εξαγωγών και ισχυρή διψήφια ανάπτυξη των επωνύμων προϊόντων παρουσίασε η Παπουτσάνης ΑΒΕΕ το 2024, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 66,2 εκατ. ευρώ (έναντι 62,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2023), σημειώνοντας αύξηση κατά 6,3%, με την αξία των εξαγωγών να αντιπροσωπεύει το 55% του συνολικού κύκλου εργασιών.

Όσον αφορά την συνεισφορά των τεσσάρων τομέων δραστηριότητας στον κύκλο εργασιών του 2024, επισημαίνεται ότι το 30% των συνολικών εσόδων προέρχεται από πωλήσεις επωνύμων προϊόντων της Παπουτσάνης στην Ελλάδα και το εξωτερικό, το 17% από πωλήσεις στην ξενοδοχειακή αγορά, το 36% από παραγωγές τρίτων και το 17% από βιομηχανικές πωλήσεις ειδικών σαπωνομαζών.

Για το 2025, η εταιρεία προβλέπει διψήφια ανάπτυξη του κύκλου εργασιών, τόσο ως αποτέλεσμα της επέκτασης των υφιστάμενων και της έναρξης σημαντικών νέων συνεργασιών, όσο και χάρη στην περαιτέρω ενίσχυση των πωλήσεων των επωνύμων προϊόντων, με δυναμική επέκταση σε νέες κατηγορίες και κανάλια, τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Τα επώνυμα προϊόντα παρουσίασαν ισχυρή ανάπτυξη κατά 17% σε σύγκριση με το 2023, οδηγούμενη κυρίως από το brand ARKADI (+69% σε σχέση με το 2023), και τις εξαγωγές (+22% σε σχέση με το 2023). Εξαιρώντας τις προαναφερθείσες περιοχές, οι πωλήσεις των επώνυμων προϊόντων ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ εμφανίζουν ανάπτυξη 6% σε σχέση με το 2023, υπερκαλύπτοντας την πτώση της κατηγορίας του αντισηπτικού (-14% σε σχέση με το 2023), χάρη στον εμπλουτισμό του προϊοντικού χαρτοφυλακίου με καινοτόμα προϊόντα, την είσοδο σε σημαντικές νέες κατηγορίες, τη δυναμική διαφημιστική υποστήριξη και την ενίσχυση της διανομής και της εικόνας των προϊόντων στα καταστήματα.

Τα ξενοδοχειακά προϊόντα παρουσίασαν πωλήσεις αυξημένες κατά 3,5% το 2024, οδηγούμενες από την ανάπτυξη των πωλήσεων των επώνυμων ξενοδοχειακών προϊόντων ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ. Ταυτόχρονα, οι πωλήσεις ξενοδοχειακών προϊόντων τρίτων στο εξωτερικό κινήθηκαν πολύ ικανοποιητικά, διατηρώντας τα επίπεδα του 2023, καλύπτοντας την υστέρηση του πρώτου εξαμήνου, η οποία οφειλόταν σε υψηλή βάση της προηγούμενης χρονιάς.

Ειδικότερα, οι πωλήσεις των επώνυμων ξενοδοχειακών προϊόντων ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ παρουσίασαν αύξηση κατά 9%, οδηγούμενες από τις εξαγωγές, οι οποίες αναπτύχθηκαν με ισχυρό διψήφιο πρόσημο το 2024 (+53%) σε σχέση με το 2023, δημιουργώντας ισχυρές βάσεις για το μέλλον και ενισχύοντας την παρουσία των brands της Παπουτσάνης στο εξωτερικό. Οι εγχώριες πωλήσεις επώνυμων ξενοδοχειακών προϊόντων ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ κινήθηκαν κοντά στα επίπεδα του 2023, ελαφρά ενισχυμένες (+1% σε σχέση με την περσινή χρονιά).

Οι πωλήσεις των προϊόντων τρίτων (βιομηχανικές πωλήσεις, ιδιωτική ετικέτα) κινήθηκαν σε ικανοποιητικά επίπεδα και έκλεισαν το 2024 μειωμένες κατά 2,8% σε σχέση με το 2023, έχοντας καλύψει το μεγαλύτερο μέρος της υστέρησης του α' εξαμήνου (-10% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο), καθώς οι σημαντικές νέες συνεργασίες άρχισαν να αποδίδουν. Συγκεκριμένα, η κατηγορία ενισχύθηκε κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2024, έπειτα από την έναρξη συνεργασίας με μεγάλη πολυεθνική, με νέο κωδικολόγιο που αναπτύχθηκε σταδιακά εντός του έτους, δημιουργώντας παράλληλα ισχυρή βάση για το 2025, καθώς η συνεργασία θα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Οι βιομηχανικές πωλήσεις σαπωνομαζών αυξήθηκαν κατά 14% σε σχέση με το 2023, αποτέλεσμα ανάπτυξης συνεργασιών και κωδικολογίου. Στόχος της εταιρείας παραμένει η συνεχής διεύρυνση του πελατολογίου και η περαιτέρω ανάπτυξη των συνθετικών σαπωνομαζών.

